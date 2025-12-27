$41.930.22
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 19907 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 20154 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 26574 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 40427 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 25252 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 20066 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 19231 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 21043 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 45180 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Ночью 27 декабря в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения из Брянска. Воздушные силы ВСУ сообщили о скоростных целях, направляющихся на Киев.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

В ночь на 27 декабря в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала снова стала угроза применения баллистики. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Угроза применения баллистического вооружения из Брянска

- говорится в сообщении.

"Скоростные цели на Киев", - предупредили в Воздушных силах в 01:31.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генеральному штабу и Министерству обороны Украины разработать изменения в стратегию защиты неба. Это необходимо для усиления защиты инфраструктуры и фронтовых позиций.

Более 78% украинцев считают, что государство не подготовилось к вторжению рф - опрос26.12.25, 16:38 • 32339 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
Украина
Киев