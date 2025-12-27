В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики
Киев • УНН
Ночью 27 декабря в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения из Брянска. Воздушные силы ВСУ сообщили о скоростных целях, направляющихся на Киев.
В ночь на 27 декабря в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала снова стала угроза применения баллистики. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Угроза применения баллистического вооружения из Брянска
"Скоростные цели на Киев", - предупредили в Воздушных силах в 01:31.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генеральному штабу и Министерству обороны Украины разработать изменения в стратегию защиты неба. Это необходимо для усиления защиты инфраструктуры и фронтовых позиций.
