Украинец Никита Шеремет завоевал "серебро" Чемпионата Европы по плаванию на короткой воде

Украинец Никита Шеремет завоевал "серебро" Чемпионата Европы-2025 по плаванию на короткой воде. Об этом сообщает УНН.

Подробности

В финальном заплыве на 50 м вольным стилем Шеремет показал результат 20,81 секунды. Таким образом он обновил национальный и мировой юниорский рекорды.

Добавим, что эта медаль стала для Украины первой в этом виде за 11 лет на Чемпионатах Европы по плаванию на короткой воде.

Напомним

Ранее на этой неделе Никита Шеремет установил мировой юниорский рекорд и обновил взрослый рекорд Украины на чемпионате Европы в Люблине. Это произошло во время мужской эстафеты 4х50 м вольным стилем.

В августе Шеремет выиграл "золото" на дистанции 50 м вольным стилем. Произошло это в финале юниорского чемпионата мира в румынском Отопени.

