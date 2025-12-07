Украинец Никита Шеремет завоевал "серебро" Чемпионата Европы по плаванию на короткой воде

$42.180.00
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуны
16:33 • 12240 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 14832 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 20293 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на Харьковщине
6 декабря, 20:45 • 46856 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 58894 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращение
6 декабря, 07:49 • 64093 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 57502 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традиции
5 декабря, 18:15 • 60046 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 56686 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсили
Популярные новости
Коллапс ключевого Атлантического течения грозит Европе экстремальной засухой на сотни лет – ученые
Попытка государственного переворота в Бенине: МВД страны заявило о срыве мятежа
"Аннушка разлила масло": россия объявила Роберта Бровди в розыск, реакция "Мадьяра" не заставила себя ждать
Атака рф на Печенежскую дамбу не будет иметь критического влияния на фронт - ВСУ
Экс-министра обороны времен Кучмы уволили с должности советника командующего Сил ТРО
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белого
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню
Украинец Никита Шеремет завоевал "серебро" Чемпионата Европы по плаванию на короткой воде

Киев • УНН

 • 522 просмотра

В финальном заплыве на 50 м вольным стилем Шеремет показал результат 20,81 секунды. Таким образом он обновил национальный и мировой юниорский рекорды.

Украинец Никита Шеремет завоевал "серебро" Чемпионата Европы по плаванию на короткой воде

Украинец Никита Шеремет завоевал "серебро" Чемпионата Европы-2025 по плаванию на короткой воде. Об этом сообщает УНН.

Подробности

В финальном заплыве на 50 м вольным стилем Шеремет показал результат 20,81 секунды. Таким образом он обновил национальный и мировой юниорский рекорды.

Добавим, что эта медаль стала для Украины первой в этом виде за 11 лет на Чемпионатах Европы по плаванию на короткой воде.

Напомним

Ранее на этой неделе Никита Шеремет установил мировой юниорский рекорд и обновил взрослый рекорд Украины на чемпионате Европы в Люблине. Это произошло во время мужской эстафеты 4х50 м вольным стилем.

В августе Шеремет выиграл "золото" на дистанции 50 м вольным стилем. Произошло это в финале юниорского чемпионата мира в румынском Отопени.

Олимпийскую чемпионку по плаванию Пенелопу Олексяк отстранили от соревнований на два года за нарушение антидопинговых правил26.11.25, 09:23 • 2834 просмотра

