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Украинец Шеремет стал чемпионом Европы по плаванию на дистанции 50 м вольным стилем

Киев • УНН

 • 1134 просмотра

19-летний Никита Шеремет завоевал золото на ЧЕ-2026 в Париже со временем 21,13 секунды, установив рекорд Украины. Это его первая золотая награда взрослого чемпионата Европы.

Украинец Шеремет стал чемпионом Европы по плаванию на дистанции 50 м вольным стилем

Украинец Никита Шеремет стал чемпионом Европы по плаванию на дистанции 50 м вольным стилем, передает УНН со ссылкой на НОК.

Детали

В Париже в рамках чемпионата Европы-2026 по водным видам спорта состоялся финал заплыва на дистанции 50 метров вольным стилем.

19-летний Никита Шеремет одержал победу, преодолев дистанцию за 21,13 секунды — это 14-е самое быстрое время в истории на 50-метровке вольным стилем! Также этот результат позволил ему не только выиграть золотую медаль, но и установить новый рекорд Украины.

Украинец Никита Шеремет завоевал "серебро" Чемпионата Европы по плаванию на короткой воде07.12.25, 22:49 • 4695 просмотров

В НОК отметили, что еще на стадии полуфиналов Никита показал время 21,38 секунды, чем повторил предыдущий рекорд Украины, принадлежавший Бухову.

Для Никиты это первая золотая награда взрослого чемпионата Европы. Ранее он становился вице-чемпионом Европы на короткой воде, а также завоевывал медали юниорских первенств мира и Европы 

- резюмировали в НОК.

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Антонина Туманова

Спорт
Париж