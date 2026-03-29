Украина завоевала золото на Кубке мира по артистическому плаванию
Киев • УНН
Сборная Украины опередила Италию и Израиль на этапе в Париже с результатом 212.4735 балла. Золото в акробатической группе завоевали восемь украинских спортсменок.
Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала золото II этапа Кубка мира в Париже. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.
Победительницами в акробатической группе стали: Мария Гринишина, Ульяна Гринишина, Владислава Кочерба, Елизавета Лымарь, Дарья Мошинская, Амелия Волынская, Мария Зачепа и Мария Здоровцова
Новую программу украинок, которую они впервые представили на международных соревнованиях, судьи оценили в недосягаемые для конкуренток 212.4735 балла.
Серебро у команды Италии (200.6714), бронза — у Израиля (194.6005).
