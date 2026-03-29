Украина завоевала золото на Кубке мира по артистическому плаванию

Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала золото II этапа Кубка мира в Париже. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

Победительницами в акробатической группе стали: Мария Гринишина, Ульяна Гринишина, Владислава Кочерба, Елизавета Лымарь, Дарья Мошинская, Амелия Волынская, Мария Зачепа и Мария Здоровцова - говорится в сообщении.

Новую программу украинок, которую они впервые представили на международных соревнованиях, судьи оценили в недосягаемые для конкуренток 212.4735 балла.

Серебро у команды Италии (200.6714), бронза — у Израиля (194.6005).

