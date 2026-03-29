Україна здобула золото на Кубку світу з артистичного плавання

Збірна України з артистичного плавання здобула золото II етапу Кубка світу у Парижі. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.

Переможницями в акробатичній групі стали: Марія Гринішина, Уляна Гринішина, Владислава Кочерба, Єлизавета Лимар, Дар’я Мошинська, Амелія Волинська, Марія Зачепа та Марія Здоровцова - йдеться у повідомленні.

Нову програму українок, яку вони вперше представили на міжнародних змаганнях, судді оцінили у недосяжні для конкуренток 212.4735 бала.

Срібло у команди Італії (200.6714), бронза — у Ізраїлю (194.6005).

