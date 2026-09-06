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Данило Кравченко победил россиянина и завоевал золото на юниорском чемпионате Европы по дзюдо

Киев • УНН

 • 966 просмотра

Украинец Данило Кравченко завоевал золото юниорского чемпионата Европы в весовой категории до 73 кг. В финале он победил россиянина Армина Соблиева.

Данило Кравченко победил россиянина и завоевал золото на юниорском чемпионате Европы по дзюдо

Украинский дзюдоист Данило Кравченко стал победителем юниорского чемпионата Европы. Во второй день соревнований он выиграл золотую медаль в категории до 73 кг, победив россиянина. Об этом сообщает Федерация дзюдо Украины, передает УНН.

Детали

В Подгорице, Черногория, продолжается юниорский чемпионат Европы по дзюдо "European Judo Championships Juniors Podgorica 2026". Данило Кравченко успешно одолел на пути к финалу представителей Турции, Франции и Швейцарии.

Золото! Данило Кравченко - чемпион Европы среди юниоров в весе до 73 кг. Самые искренние поздравления

- говорится в публикации.

В решающей схватке за первое место Кравченко встретился с российским дзюдоистом Армином Соблиевым. Украинец выиграл финальный поединок и занял первое место в своей категории.

Напомним

19-летний Никита Шеремет выиграл золото на ЧЕ-2026 в Париже со временем 21,13 секунды, установив рекорд Украины. Это его первая золотая награда взрослого чемпионата Европы.

Алла Киосак

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