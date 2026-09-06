Данило Кравченко победил россиянина и завоевал золото на юниорском чемпионате Европы по дзюдо

Украинские военные с помощью дронов FP-1 атаковали рязанский НПЗ

Эксклюзив

Действительно ли гормоны определяют наши достижения: что на самом деле влияет на мотивацию и успех

Поддержка Трампом центров обработки данных для ИИ может ударить по республиканцам на выборах

"Киевский режим перестал скрывать свою сущность, перезахоранивая нацистов": Путин "откровенно" поговорил с Уиткоффом и Кушнером

Враг повторно атаковал Запорожье: много пострадавших, вспыхнули пожары

Эксклюзив

Дожди задержатся в Украине ещё на один день, температура может снизиться до +19°

Максимум на 180 дней — в Украине продлили сроки расчетов для экспортеров агропродукции из-за атак рф

"Угрозы дипломатии нет": Зеленский анонсировал корректировку операции по российскому воздушному пространства на следующей неделе

россия впервые за долгое время ночью ударила по аэропортам Киева и Борисполя - Зеленский