Данило Кравченко победил россиянина и завоевал золото на юниорском чемпионате Европы по дзюдо
Киев • УНН
Украинец Данило Кравченко завоевал золото юниорского чемпионата Европы в весовой категории до 73 кг. В финале он победил россиянина Армина Соблиева.
Украинский дзюдоист Данило Кравченко стал победителем юниорского чемпионата Европы. Во второй день соревнований он выиграл золотую медаль в категории до 73 кг, победив россиянина. Об этом сообщает Федерация дзюдо Украины, передает УНН.
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В Подгорице, Черногория, продолжается юниорский чемпионат Европы по дзюдо "European Judo Championships Juniors Podgorica 2026". Данило Кравченко успешно одолел на пути к финалу представителей Турции, Франции и Швейцарии.
Золото! Данило Кравченко - чемпион Европы среди юниоров в весе до 73 кг. Самые искренние поздравления
В решающей схватке за первое место Кравченко встретился с российским дзюдоистом Армином Соблиевым. Украинец выиграл финальный поединок и занял первое место в своей категории.
Напомним
19-летний Никита Шеремет выиграл золото на ЧЕ-2026 в Париже со временем 21,13 секунды, установив рекорд Украины. Это его первая золотая награда взрослого чемпионата Европы.