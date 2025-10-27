Чорногорія тимчасово скасовує безвізовий режим для громадян Туреччини: озвучено причини
Київ • УНН
Чорногорія тимчасово скасовує безвізовий режим для громадян Туреччини через інцидент у Подгориці, що спричинив міжетнічну напруженість. Уряд країни розпочне переговори з Туреччиною для збереження економічної активності та двосторонніх відносин.
Чорногорія тимчасово скасовує безвізовий режим для громадян Туреччини. Про це повідомив в соцмережі "Х" прем’єр-міністр країни Мілойко Спаїч, передає УНН.
Деталі
Дане рішення було ухвалене через інцидент у Подгориці, який викликав сплеск міжетнічної напруженості. Водночас уряд Чорногорії з метою збереження економічної активності та добрих двосторонніх відносин найближчим часом розпочне переговори з Туреччиною.
Контекст
Нещодавно ЗМІ Чорногорії повідомляли, що житель столиці країни Подгориці був побитий і поранений ножем. Обурені актом насильства люди зібралися і неодноразово вигукували образливі гасла проти турків.
На місце події прибули поліцейські: вони забезпечили громадський порядок.
Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти переговори Трампа та путіна будь-коли24.10.25, 16:58 • 3227 переглядiв