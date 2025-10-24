Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти переговори Трампа та путіна будь-коли

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара готова стати майданчиком для переговорів між Дональдом Трампом і володимиром путіним у будь-який момент, якщо сторони ухвалять відповідне рішення. Про це президент розповів під час спілкування із журналістами, повідомляє Hurriyet, пише УНН.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого саміту США–росія, який раніше планувався в Будапешті, але так і не відбувся, Ердоган наголосив, що роль Туреччини у посередництві залишається ключовою.

Ми готові прийняти такий крок у будь-який час. Шкода, що зустріч у Будапешті не відбулася. Ми вважаємо, що будь-який діалог буде корисним для припинення цієї війни

Ердоган також підкреслив, що Туреччина від початку російського вторгнення виступала за справедливий мир і намагалася підтримувати баланс у відносинах як з москвою, так і з Києвом.

Ми маємо добрі стосунки з обома сторонами та довіру кожної з них. Це дає нам перевагу на шляху до миру, і ми маємо намір використати цю ситуацію на благо людства