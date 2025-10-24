$41.900.14
Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти переговори Трампа та путіна будь-коли

Київ • УНН

 • 1024 перегляди

Турецький президент Ердоган заявив, що Анкара готова прийняти переговори між Дональдом Трампом і володимиром путіним. Туреччина прагне стати майданчиком для діалогу між сторонами.

Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти переговори Трампа та путіна будь-коли

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара готова стати майданчиком для переговорів між Дональдом Трампом і володимиром путіним у будь-який момент, якщо сторони ухвалять відповідне рішення. Про це президент розповів під час спілкування із журналістами, повідомляє Hurriyet, пише УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого саміту США–росія, який раніше планувався в Будапешті, але так і не відбувся, Ердоган наголосив, що роль Туреччини у посередництві залишається ключовою.

Ми готові прийняти такий крок у будь-який час. Шкода, що зустріч у Будапешті не відбулася. Ми вважаємо, що будь-який діалог буде корисним для припинення цієї війни 

– сказав турецький лідер.

Ердоган також підкреслив, що Туреччина від початку російського вторгнення виступала за справедливий мир і намагалася підтримувати баланс у відносинах як з москвою, так і з Києвом.

Ми маємо добрі стосунки з обома сторонами та довіру кожної з них. Це дає нам перевагу на шляху до миру, і ми маємо намір використати цю ситуацію на благо людства 

– додав президент.

Анкара неодноразово пропонувала відновити так звану "стамбульську формулу миру", яка передбачала переговорний процес за посередництва Туреччини, однак конкретного прогресу наразі не досягнуто.

Зустріч Трампа і путіна все ще можлива, але вона має дати відчутний позитивний результат - Білий дім23.10.25, 21:30 • 3432 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Білий дім
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Анкара
Туреччина
Будапешт
Київ