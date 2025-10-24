Эрдоган заявил, что Турция готова принять переговоры Трампа и Путина в любое время

$41.900.14
48.550.18
ukenru
Эксклюзив
14:29 • 1254 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
12:52 • 2028 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
12:47 • 16338 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17 • 16251 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
12:13 • 15841 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 25711 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 63017 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 05:49 • 26877 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 20301 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 21930 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
5.1м/с
79%
739мм
Популярные новости
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье24 октября, 07:11 • 34590 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 40196 просмотра
Совершил сексуальное насилие над учениками и снимал детскую порнографию: на Киевщине будут судить педагога24 октября, 07:48 • 38254 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на рф и поддержки Украины: о чем будут говорить24 октября, 07:50 • 41349 просмотра
Колумбийские наемники в армии рф получили приказ расстреливать женщин и детей: перехват ГУРVideo09:56 • 28436 просмотра
публикации
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
12:47 • 16338 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto11:40 • 18374 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto11:32 • 19048 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 63017 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 59948 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Олег Кипер
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Государственная граница Украины
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»12:41 • 5586 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto09:50 • 20985 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 40490 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 30603 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 34583 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Facebook
Су-34
Фильм

Эрдоган заявил, что Турция готова принять переговоры Трампа и Путина в любое время

Киев • УНН

 • 850 просмотра

Турецкий президент Эрдоган заявил, что Анкара готова принять переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Турция стремится стать площадкой для диалога между сторонами.

Эрдоган заявил, что Турция готова принять переговоры Трампа и Путина в любое время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова стать площадкой для переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в любой момент, если стороны примут соответствующее решение. Об этом президент рассказал во время общения с журналистами, сообщает Hurriyet, пишет УНН.

Подробности

Отвечая на вопросы журналистов относительно возможного саммита США–Россия, который ранее планировался в Будапеште, но так и не состоялся, Эрдоган подчеркнул, что роль Турции в посредничестве остается ключевой.

Мы готовы предпринять такой шаг в любое время. Жаль, что встреча в Будапеште не состоялась. Мы считаем, что любой диалог будет полезен для прекращения этой войны 

– сказал турецкий лидер.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция с начала российского вторжения выступала за справедливый мир и старалась поддерживать баланс в отношениях как с Москвой, так и с Киевом.

У нас хорошие отношения с обеими сторонами и доверие каждой из них. Это дает нам преимущество на пути к миру, и мы намерены использовать эту ситуацию во благо человечества 

– добавил президент.

Анкара неоднократно предлагала возобновить так называемую "стамбульскую формулу мира", которая предусматривала переговорный процесс при посредничестве Турции, однако конкретного прогресса пока не достигнуто.

Встреча Трампа и путина все еще возможна, но она должна дать ощутимый положительный результат - Белый дом23.10.25, 21:30 • 3424 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Белый дом
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Анкара
Турция
Будапешт
Киев