Эрдоган заявил, что Турция готова принять переговоры Трампа и Путина в любое время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова стать площадкой для переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в любой момент, если стороны примут соответствующее решение. Об этом президент рассказал во время общения с журналистами, сообщает Hurriyet, пишет УНН.

Отвечая на вопросы журналистов относительно возможного саммита США–Россия, который ранее планировался в Будапеште, но так и не состоялся, Эрдоган подчеркнул, что роль Турции в посредничестве остается ключевой.

Мы готовы предпринять такой шаг в любое время. Жаль, что встреча в Будапеште не состоялась. Мы считаем, что любой диалог будет полезен для прекращения этой войны

Эрдоган также подчеркнул, что Турция с начала российского вторжения выступала за справедливый мир и старалась поддерживать баланс в отношениях как с Москвой, так и с Киевом.

У нас хорошие отношения с обеими сторонами и доверие каждой из них. Это дает нам преимущество на пути к миру, и мы намерены использовать эту ситуацию во благо человечества