Встреча Трампа и путина все еще возможна, но она должна дать ощутимый положительный результат - Белый дом

Встреча президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина возможна, но она должна дать ощутимый положительный результат. Трамп хочет от путина действий, а не только разговоров, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт, передает УНН.

Хотя он и сказал, что, по его мнению, россия хочет мира и стремится заключить мирное соглашение, он также выразил убеждение, что это не так. Опять же, президент хочет видеть действия, а не только слова. И я думаю, что президент чрезвычайно мотивирован успехом своего мирного соглашения на Ближнем Востоке, чтобы добиться результата. И он хочет, чтобы эта война закончилась. Он говорит об этом уже 9 месяцев, находясь на посту, и все больше разочаровывается отсутствием прогресса с обеих сторон этой войны