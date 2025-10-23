Встреча Трампа и путина все еще возможна, но она должна дать ощутимый положительный результат - Белый дом
Киев • УНН
Встреча президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина возможна, но она должна дать ощутимый положительный результат. Трамп хочет от путина действий, а не только разговоров, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт, передает УНН.
Хотя он и сказал, что, по его мнению, россия хочет мира и стремится заключить мирное соглашение, он также выразил убеждение, что это не так. Опять же, президент хочет видеть действия, а не только слова. И я думаю, что президент чрезвычайно мотивирован успехом своего мирного соглашения на Ближнем Востоке, чтобы добиться результата. И он хочет, чтобы эта война закончилась. Он говорит об этом уже 9 месяцев, находясь на посту, и все больше разочаровывается отсутствием прогресса с обеих сторон этой войны
Она заявила, что встреча между путиным и Трампом не исключается.
Я думаю, что президент и вся администрация надеются, что однажды это может произойти снова, но мы хотим быть уверены, что эта встреча принесет ощутимые положительные результаты
Напомним
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что отменил запланированную встречу с главой кремля владимиром путиным в Будапеште.
российский диктатор владимир путин заявил, что идея проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште принадлежала США, а также выразил надежду, что встреча перенесена