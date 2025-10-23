Встреча Трампа и путина все еще возможна, но она должна дать ощутимый положительный результат - Белый дом

$41.760.01
Эксклюзив
17:55 • 10767 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
17:35 • 13922 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
14:19 • 17370 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 11:30 • 29432 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 25883 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 43464 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 38388 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 33922 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 12882 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 15318 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto23 октября, 12:16 • 29535 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 27897 просмотра
В российском Ставрополе "громко" ликвидировали по меньшей мере трех российских десантников - ГУРVideo23 октября, 13:02 • 14164 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 16713 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto14:10 • 22282 просмотра
публикации
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto14:10 • 22305 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 43464 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 38388 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 33922 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 40940 просмотра
Встреча Трампа и путина все еще возможна, но она должна дать ощутимый положительный результат - Белый дом

Киев • УНН

 • 1306 просмотра

Встреча Дональда Трампа и владимира путина возможна только при условии ощутимого положительного результата. Трамп ждет действий от Путина, а не просто разговоров, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт.

Встреча Трампа и путина все еще возможна, но она должна дать ощутимый положительный результат - Белый дом

Встреча президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина возможна, но она должна дать ощутимый положительный результат. Трамп хочет от путина действий, а не только разговоров, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт, передает УНН.

Хотя он и сказал, что, по его мнению, россия хочет мира и стремится заключить мирное соглашение, он также выразил убеждение, что это не так. Опять же, президент хочет видеть действия, а не только слова. И я думаю, что президент чрезвычайно мотивирован успехом своего мирного соглашения на Ближнем Востоке, чтобы добиться результата. И он хочет, чтобы эта война закончилась. Он говорит об этом уже 9 месяцев, находясь на посту, и все больше разочаровывается отсутствием прогресса с обеих сторон этой войны 

- сказала Ливитт.

Она заявила, что встреча между путиным и Трампом не исключается.

Я думаю, что президент и вся администрация надеются, что однажды это может произойти снова, но мы хотим быть уверены, что эта встреча принесет ощутимые положительные результаты 

- добавила Ливитт.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что отменил запланированную встречу с главой кремля владимиром путиным в Будапеште.

российский диктатор владимир путин заявил, что идея проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште принадлежала США, а также выразил надежду, что встреча перенесена

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Будапешт