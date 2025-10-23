Зустріч Трампа і путіна все ще можлива, але вона має дати відчутний позитивний результат - Білий дім

Зустріч президента США Дональда Трампа і очільника кремля володимира путіна можлива, але вона має дати відчутний позитивний результат. Трамп хоче від путіна дій, а не лише розмов, заявила речниця Білого дому Каролайн Лівітт, передає УНН.

Хоча він і сказав, що, на його думку, росія хоче миру і прагне укласти мирну угоду, він також висловив переконання, що це не так. Знову ж таки, президент хоче бачити дії, а не лише слова. І я думаю, що президент надзвичайно мотивований успіхом своєї мирної угоди на Близькому Сході, щоб домогтися результату. І він хоче, щоб ця війна закінчилася. Він говорить про це вже 9 місяців, перебуваючи на посаді, і все більше розчаровується відсутністю прогресу з обох сторін цієї війни