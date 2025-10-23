Зустріч Трампа і путіна все ще можлива, але вона має дати відчутний позитивний результат - Білий дім

$41.760.01
48.370.10
ukenru
Ексклюзив
17:55 • 5328 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
17:35 • 7690 перегляди
Завтра у низці регіонів України дітимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
14:19 • 13686 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
23 жовтня, 12:16 • 26186 перегляди
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto
23 жовтня, 11:30 • 26810 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
23 жовтня, 11:05 • 24904 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
23 жовтня, 10:56 • 40439 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
23 жовтня, 10:10 • 35905 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 31704 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:30 • 12794 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.8м/с
74%
745мм
Популярнi новини
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto23 жовтня, 12:24 • 24111 перегляди
У російському Ставрополі "гучно" ліквідували щонайменше трьох російських десантників - ГУРVideo13:02 • 11404 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі13:31 • 12772 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto14:10 • 17327 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo15:24 • 10022 перегляди
Публікації
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto14:10 • 17485 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України23 жовтня, 10:56 • 40439 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?23 жовтня, 10:10 • 35906 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 31704 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto23 жовтня, 07:21 • 38898 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Блогери
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Франція
Китай
Реклама
УНН Lite
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo15:24 • 10142 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі13:31 • 12889 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto23 жовтня, 12:24 • 24223 перегляди
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 36985 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 56580 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Forbes
Опалення

Зустріч Трампа і путіна все ще можлива, але вона має дати відчутний позитивний результат - Білий дім

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Зустріч Дональда Трампа та володимира путіна можлива лише за умови відчутного позитивного результату. Трамп прагне дій від путіна, а не просто розмов, повідомила речниця Білого дому Каролайн Лівітт.

Зустріч Трампа і путіна все ще можлива, але вона має дати відчутний позитивний результат - Білий дім

Зустріч президента США Дональда Трампа і очільника кремля володимира путіна можлива, але вона має дати відчутний позитивний результат. Трамп хоче від путіна дій, а не лише розмов, заявила речниця Білого дому Каролайн Лівітт, передає УНН.

Хоча він і сказав, що, на його думку, росія хоче миру і прагне укласти мирну угоду, він також висловив переконання, що це не так. Знову ж таки, президент хоче бачити дії, а не лише слова. І я думаю, що президент надзвичайно мотивований успіхом своєї мирної угоди на Близькому Сході, щоб домогтися результату. І він хоче, щоб ця війна закінчилася. Він говорить про це вже 9 місяців, перебуваючи на посаді, і все більше розчаровується відсутністю прогресу з обох сторін цієї війни 

- сказала Лівітт.

Вона заявила, що зустріч між путіним і Трампом не виключається.

Я думаю, що президент і вся адміністрація сподіваються, що одного дня це може статися знову, але ми хочемо бути впевнені, що ця зустріч принесе відчутні позитивні результати 

- додала Лівітт.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану зустріч з очільником кремля володимиром путіним у Будапешті.

російський диктатор володимир путін заявив, що ідея проведення переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Будапешті належала США, а також висловив сподівання, що зустріч перенесена

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Будапешт