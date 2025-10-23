Зустріч Трампа і путіна все ще можлива, але вона має дати відчутний позитивний результат - Білий дім
Київ • УНН
Зустріч Дональда Трампа та володимира путіна можлива лише за умови відчутного позитивного результату. Трамп прагне дій від путіна, а не просто розмов, повідомила речниця Білого дому Каролайн Лівітт.
Зустріч президента США Дональда Трампа і очільника кремля володимира путіна можлива, але вона має дати відчутний позитивний результат. Трамп хоче від путіна дій, а не лише розмов, заявила речниця Білого дому Каролайн Лівітт, передає УНН.
Хоча він і сказав, що, на його думку, росія хоче миру і прагне укласти мирну угоду, він також висловив переконання, що це не так. Знову ж таки, президент хоче бачити дії, а не лише слова. І я думаю, що президент надзвичайно мотивований успіхом своєї мирної угоди на Близькому Сході, щоб домогтися результату. І він хоче, щоб ця війна закінчилася. Він говорить про це вже 9 місяців, перебуваючи на посаді, і все більше розчаровується відсутністю прогресу з обох сторін цієї війни
Вона заявила, що зустріч між путіним і Трампом не виключається.
Я думаю, що президент і вся адміністрація сподіваються, що одного дня це може статися знову, але ми хочемо бути впевнені, що ця зустріч принесе відчутні позитивні результати
Нагадаємо
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану зустріч з очільником кремля володимиром путіним у Будапешті.
російський диктатор володимир путін заявив, що ідея проведення переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Будапешті належала США, а також висловив сподівання, що зустріч перенесена