Не скасована, а перенесена? путін все ще сподівається на зустріч із Трампом
Київ • УНН
володимир путін заявив, що ідея проведення переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Будапешті належала США. Він додав, що Трамп, швидше за все, говорить про перенесення цієї зустрічі.
російський диктатор володимир путін заявив, що ідея проведення переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Будапешті належала США, а також висловив сподівання, що зустріч перенесена, передає УНН.
В останній телефонній розмові і сама зустріч, і місце її проведення були запропоновані американською стороною. І я погодився з цим, висловив міркування з цього приводу і сказав про те, що, безумовно, такі зустрічі потрібно добре готувати. Для мене і для американського президента було б помилкою підійти до цієї зустрічі легко і вийти після цієї зустрічі без очікуваного результату
Він додав, що у Трамп, швидше за все, говорить про перенесення зустрічі в Угорщині.
Діалог завжди кращий, ніж якась конфронтація, ніж якісь суперечки або тим більше війни. Тому ми завжди підтримували продовження діалогу, і зараз
Нагадаємо
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що скасував заплановану зустріч з очільником кремля володимиром путіним у Будапешті.