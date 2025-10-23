Не скасована, а перенесена? путін все ще сподівається на зустріч із Трампом

російський диктатор володимир путін заявив, що ідея проведення переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Будапешті належала США, а також висловив сподівання, що зустріч перенесена, передає УНН.

В останній телефонній розмові і сама зустріч, і місце її проведення були запропоновані американською стороною. І я погодився з цим, висловив міркування з цього приводу і сказав про те, що, безумовно, такі зустрічі потрібно добре готувати. Для мене і для американського президента було б помилкою підійти до цієї зустрічі легко і вийти після цієї зустрічі без очікуваного результату