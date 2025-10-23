Не отменена, а перенесена? путин все еще надеется на встречу с Трампом

российский диктатор владимир путин заявил, что идея проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште принадлежала США, а также выразил надежду, что встреча перенесена, передает УНН.

В последнем телефонном разговоре и сама встреча, и место ее проведения были предложены американской стороной. И я согласился с этим, высказал соображения по этому поводу и сказал о том, что, безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить. Для меня и для американского президента было бы ошибкой подойти к этой встрече легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата