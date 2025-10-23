Не отменена, а перенесена? путин все еще надеется на встречу с Трампом
Киев • УНН
владимир путин заявил, что идея проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште принадлежала США. Он добавил, что Трамп, скорее всего, говорит о переносе этой встречи.
В последнем телефонном разговоре и сама встреча, и место ее проведения были предложены американской стороной. И я согласился с этим, высказал соображения по этому поводу и сказал о том, что, безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить. Для меня и для американского президента было бы ошибкой подойти к этой встрече легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата
Он добавил, что Трамп, скорее всего, говорит о переносе встречи в Венгрии.
Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более войны. Поэтому мы всегда поддерживали продолжение диалога, и сейчас
Напомним
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что отменил запланированную встречу с главой кремля владимиром путиным в Будапеште.