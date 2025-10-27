Черногория временно отменяет безвизовый режим для граждан Турции: озвучены причины

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Эксклюзив
07:54 • 8260 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 12103 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
07:17 • 12440 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 53346 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 51111 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 45063 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 47592 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 29077 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 22454 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 61559 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1.5м/с
78%
740мм
Популярные новости
"Он российский пропагандист": Бессент жестко раскритиковал главного переговорщика путина дмитриева26 октября, 23:33 • 27572 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 27656 просмотра
Путин не может завоевать Украину, поэтому хочет уничтожить ее атаками на энергетику - The Economist27 октября, 02:14 • 26597 просмотра
Оккупанты планируют построить новые тюрьмы на ВОТ Херсонщины для репрессий - ЦНС03:48 • 18910 просмотра
Украинские военные освободили село Егоровка на Днепропетровщине и показали его зачистку от оккупантовVideo04:17 • 27006 просмотра
публикации
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 61568 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 87126 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 107632 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 90810 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 110620 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Биньямин Нетаньяху
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Днепропетровская область
Сумы
Реклама
УНН Lite
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 27882 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 56027 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 62913 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 62648 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 62904 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Financial Times
Saab JAS 39 Gripen
Шахед-136

Черногория временно отменяет безвизовый режим для граждан Турции: озвучены причины

Киев • УНН

 • 2234 просмотра

Черногория временно отменяет безвизовый режим для граждан Турции из-за инцидента в Подгорице, вызвавшего межэтническую напряженность. Правительство страны начнет переговоры с Турцией для сохранения экономической активности и двусторонних отношений.

Черногория временно отменяет безвизовый режим для граждан Турции: озвучены причины

Черногория временно отменяет безвизовый режим для граждан Турции. Об этом сообщил в соцсети "Х" премьер-министр страны Милойко Спаич, передает УНН.

Детали

Данное решение было принято из-за инцидента в Подгорице, который вызвал всплеск межэтнической напряженности. В то же время правительство Черногории с целью сохранения экономической активности и хороших двусторонних отношений в ближайшее время начнет переговоры с Турцией.

Контекст

Недавно СМИ Черногории сообщали, что житель столицы страны Подгорицы был избит и ранен ножом. Возмущенные актом насилия люди собрались и неоднократно выкрикивали оскорбительные лозунги против турок.

На место происшествия прибыли полицейские: они обеспечили общественный порядок.

Эрдоган заявил, что Турция готова принять переговоры Трампа и Путина в любое время24.10.25, 16:58 • 3227 просмотров

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Милойко Спаич
Черногория
Подгорица
Турция