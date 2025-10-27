Черногория временно отменяет безвизовый режим для граждан Турции: озвучены причины
Киев • УНН
Черногория временно отменяет безвизовый режим для граждан Турции из-за инцидента в Подгорице, вызвавшего межэтническую напряженность. Правительство страны начнет переговоры с Турцией для сохранения экономической активности и двусторонних отношений.
Черногория временно отменяет безвизовый режим для граждан Турции. Об этом сообщил в соцсети "Х" премьер-министр страны Милойко Спаич, передает УНН.
Детали
Данное решение было принято из-за инцидента в Подгорице, который вызвал всплеск межэтнической напряженности. В то же время правительство Черногории с целью сохранения экономической активности и хороших двусторонних отношений в ближайшее время начнет переговоры с Турцией.
Контекст
Недавно СМИ Черногории сообщали, что житель столицы страны Подгорицы был избит и ранен ножом. Возмущенные актом насилия люди собрались и неоднократно выкрикивали оскорбительные лозунги против турок.
На место происшествия прибыли полицейские: они обеспечили общественный порядок.
Эрдоган заявил, что Турция готова принять переговоры Трампа и Путина в любое время24.10.25, 16:58 • 3227 просмотров