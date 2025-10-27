Черногория временно отменяет безвизовый режим для граждан Турции: озвучены причины

Черногория временно отменяет безвизовый режим для граждан Турции. Об этом сообщил в соцсети "Х" премьер-министр страны Милойко Спаич, передает УНН.

Детали

Данное решение было принято из-за инцидента в Подгорице, который вызвал всплеск межэтнической напряженности. В то же время правительство Черногории с целью сохранения экономической активности и хороших двусторонних отношений в ближайшее время начнет переговоры с Турцией.

Контекст

Недавно СМИ Черногории сообщали, что житель столицы страны Подгорицы был избит и ранен ножом. Возмущенные актом насилия люди собрались и неоднократно выкрикивали оскорбительные лозунги против турок.

На место происшествия прибыли полицейские: они обеспечили общественный порядок.

