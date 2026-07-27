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Черногория закрывает безвиз для россиян и белорусов с 1 ноября

Киев • УНН

 • 816 просмотра

Правительство Черногории приняло решение ввести визовый режим для граждан россии, беларуси, Китая, Саудовской Аравии и Турции с 1 ноября. Это сделано для гармонизации визовой политики страны с правилами ЕС.

Черногория закрывает безвиз для россиян и белорусов с 1 ноября

Черногория с 1 ноября введет визовый режим для граждан России, Беларуси, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Соответствующее решение правительство страны приняло в рамках гармонизации своей визовой политики с правилами ЕС. Об этом сообщили в правительстве Черногории, пишет УНН.

Детали

Этот шаг сделан в рамках полного согласования Черногорией своей визовой политики с визовой политикой Европейского Союза. Тем самым Подгорица выполнила одно из конечных условий для закрытия переговорного раздела 24 – "Правосудие, свобода и безопасность".

Это подтверждает приверженность нашей страны европейской интеграции, а также создает условия для привлечения около 4 миллионов евро в рамках Европейского плана роста для Западных Балкан

- говорится в сообщении.

В нем, в частности, сказано, что 23 июля правительство Черногории приняло изменения, согласно которым гражданам стран, вызывавших несоответствия между визовым режимом Черногории и ЕС (Беларусь, Китай, Россия, Саудовская Аравия и Турция), с 1 ноября 2026 года необходима виза для въезда в Черногорию.

В правительстве добавили, что Министерство иностранных дел интенсивно принимает меры, которые смягчат возможные негативные последствия этих изменений, чтобы процесс получения черногорской визы был как можно более простым и доступным.

Япония повысила визовые сборы для иностранцев в пять раз впервые за почти 50 лет22.06.26, 09:49 • 4153 просмотра

Ольга Розгон

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