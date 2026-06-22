Япония повысила визовые сборы для иностранцев в пять раз впервые за почти 50 лет

Япония впервые с 1978 года повысила визовые сборы для иностранцев, увеличив их в пять раз. Новые тарифы вступят в силу с 1 июля и, по словам правительства, должны отразить инфляцию и колебания валютного курса. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

С 1 июля стоимость однократной визы вырастет с нынешних 3 000 иен (18,69 доллара США; 14 фунтов стерлингов) до 15 000 иен, тогда как многократная виза будет стоить 30 000 иен вместо 6 000 иен.

Пересмотр визовых сборов — первый с 1978 года — был принят для "отражения инфляции и колебаний валютного курса", заявил министр иностранных дел Toshimitsu Motegi в пятницу.

Мы не ожидаем, что это окажет немедленное влияние на въездной туризм - добавил он.

Японская иена стабильно слабеет с 2021 года и в настоящее время находится вблизи 40-летних минимумов.

Это, вместе с восстановлением поездок после пандемии, привело к резкому росту туризма: в прошлом году страну посетили рекордные 42,7 млн иностранных туристов.

В мае верхняя палата парламента Японии приняла законопроект о повышении других сборов для иностранцев.

Согласно ему, максимальный сбор за подачу заявления на постоянное проживание вырастет до 300 000 иен — в 30 раз больше нынешнего предела в 10 000 иен. Также до 100 000 иен вырастет стоимость изменения статуса проживания или продления пребывания, тогда как сейчас это стоит 10 000 иен.

Сторонники повышения объясняют, что Япония должна приблизить свои визовые и миграционные сборы к уровню других стран G7.

Для сравнения, в США сбор за неиммиграционные визы составляет от 185 до 315 долларов, а в Великобритании стандартная краткосрочная виза до 6 месяцев стоит 135 фунтов стерлингов.

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