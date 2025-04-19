Жіноча збірна України з хокею розгромила Бельгію і гарантувала собі прописку у дивізіоні ІІВ ЧС
Київ • УНН
Жіноча збірна України з хокею перемогла Бельгію у четвертому матчі чемпіонату світу. Ця перемога гарантувала команді збереження місця у дивізіоні ІІВ на наступний рік.
Жіноча збірна України з хокею гарантувала собі збереження прописки у дивізіоні ІІВ чемпіонату світу на наступний рік завдяки перемозі над Бельгією у четвертому турі. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту, передає УНН.
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"Жіноча збірна України з хокею перемогла Бельгію у четвертому матчі чемпіонату світу і гарантувала собі збереження місця в дивізіоні 2B", - ідеться в повідомленні.
Шайби: 1:0 – Стіно; 1:1 – Кириченко; 2:1 – Манчак; 3:1 – Цимиренко; 4:1– Манчак; 5:1 – Манчак; 6:1 – Кириченко.
"Заключний матч на ЧС "синьо-жовті" зіграють з командою Гонконгу 20 квітня", - додали в міністерстві.
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