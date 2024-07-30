Украинские спортсмены будут соревноваться в 9 видах спорта на Олимпиаде в Париже 30 июля. Ольга Харлан получила бронзовую медаль по фехтованию 29 июля, открыв счет наградам сборной Украины.
Украинские спортсмены будут соревноваться в 9 видах спорта на Олимпийских играх - 2024 в Париже 30 июля, пишет УНН со ссылкой на данные НОК Украины.
Детали
"Сегодня, 30 июля, в четвертый день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже, представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 9 видах спорта", - сообщили в НОК Украины.
Расписание выступлений по киевскому времени:
Настольный теннис (одиночный разряд)
11:00 - женщины, 1/16 финала: Маргарита Песоцкая
Бадминтон (одиночный разряд)
12:00 - женщины, групповой этап, Полина Бугрова
Плавание
12:00 - мужчины, квалификация, 200 м баттерфляй: Денис Кесиль
Стрельба из лука
14:18 - мужчины, 1/32 финала: Михаил Усач
Фехтование (шпага, командные), будут разыграны медали
14:30 - женщины, 1/4 финала: Джоан Фейби Бежура, Дарья Варфоломеева, Елена Кривицкая и Влада Харькова
Теннис
14:30 - женщины, третий раунд: Марта Костюк
16:00 - женщины, третий раунд: Элина Свитолина
16:00 - женщины, парный турнир, второй раунд: Людмила Киченок и Надежда Киченок
17:30 - женщины, парный турнир, второй раунд: Марта Костюк и Даяна Ястремская
Гребной слалом (каноэ-одиночка)
16:00 - женщины, квалификация, заезд 1: Виктория Ус
18:10 - женщины, квалификация, заезд 1: Виктория Ус
Футбол (3 тур)
18:00 - мужчины: Украина - Аргентина
Бокс (весовая категория до 80 кг)
21:32 - мужчины, 1/8 финала: Александр Хижняк
В третий день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины соревновались в 11 видах спорта. Ольга Харлан открыла счет медалям украинской команды на Олимпиаде.
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Фехтование (сабля, личные)
Ольга Харлан - бронзовый призер Олимпийских игр-2024.
В 1/32 финала Елена Кравацкая одолела алжирку Саусен Будиаф (15:8) и вышла в 1/16, где минимально уступила японке Мисаки Эмури (14:15).
Алина Комащук начала и завершила свой путь в 1/16 финала: 8:15 в пользу кореянки Хайонг Джон.
Пулевая стрельба (пневматический пистолет 10 м)
Елена Костевич и Виктор Банькин завершили квалификацию на 13-й позиции и не попали в финал.
Дзюдо (весовая категория до 57 кг)
В 1/16 финала Дарья Билодид молниеносно быстро одолела Неру Тебву из Кирибати благодаря броску на иппон. На это ей понадобилось 5 секунд. В сверхтяжелой схватке против японки Харуки Фунакубо украинка получила три шидо и покинула Олимпиаду на стадии 1/8 финала.
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Академическая гребля (двойка парная легкого веса)
Игорь Хмара и Станислав Ковалев, став вторыми в утешительном заезде, прошли в полуфинал Игр-2024.
Прыжки в воду (синхронная вышка 10 м)
Кирилл Болюх и Алексей Середа заняли пятое место в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки среди мужчин.
Плавание
Ника Шарафутдинова в квалификации 100-метровки на спине стала 22-й и не попала в полуфинал.
Михаил Романчук стал 17-м в квалификационном заплыве на 800м вольным стилем, что не позволило пройти в следующую стадию Игр.
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Настольный теннис (одиночный разряд)
В 1/32 финала Ярослав Жмуденко уступил четвертой ракетке мира - китайцу Женьдонь Фан.
Теннис
Марта Костюк проходит в третий раунд Олимпиады, обыграв хозяйку соревнований Клари Бюрель (7:6, 6:2).
Даяна Ястремская в напряженных двух сетах уступила Камиле Осорио из Колумбии (6:7, 4:6) и завершила личные выступления на Играх-2024.
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Элина Свитолина в трех сетах переиграла шестую ракетку мира - американку Джессику Пегулу (4:6, 6:1, 6:3).
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Матч первого раунда парного турнира против китаянок Ван Синьюй и Чжэн Сансай завершился победой сестер Людмилы и Надежды Киченок - 6:1,6:4.
Марта Костюк и Даяна Ястремская одолели пару из Польши - Магду Линетт и Алицию Росольскую (6:4, 6:1).
Велосипедный спорт (маунтенбайк)
Александр Гудыма стал 32-м в дисциплине кросс-кантри.
Бокс (весовая категория свыше 92 кг)
Дмитрий Ловчинский завершил свои выступления на Олимпийских играх, уступив нокаутом австралийцу Теремоани в первом раунде.
Спортивная гимнастика (командное многоборье)
Национальная мужская сборная Украины по спортивной гимнастике завершает командное многоборье на пятой позиции.
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