Украинские спортсмены будут соревноваться в 9 видах спорта на Олимпийских играх - 2024 в Париже 30 июля, пишет УНН со ссылкой на данные НОК Украины.

Детали

"Сегодня, 30 июля, в четвертый день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже, представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 9 видах спорта", - сообщили в НОК Украины.

Расписание выступлений по киевскому времени:

Настольный теннис (одиночный разряд)

11:00 - женщины, 1/16 финала: Маргарита Песоцкая

Бадминтон (одиночный разряд)

12:00 - женщины, групповой этап, Полина Бугрова

Плавание

12:00 - мужчины, квалификация, 200 м баттерфляй: Денис Кесиль

Стрельба из лука

14:18 - мужчины, 1/32 финала: Михаил Усач

Фехтование (шпага, командные), будут разыграны медали

14:30 - женщины, 1/4 финала: Джоан Фейби Бежура, Дарья Варфоломеева, Елена Кривицкая и Влада Харькова

Теннис

14:30 - женщины, третий раунд: Марта Костюк

16:00 - женщины, третий раунд: Элина Свитолина

16:00 - женщины, парный турнир, второй раунд: Людмила Киченок и Надежда Киченок

17:30 - женщины, парный турнир, второй раунд: Марта Костюк и Даяна Ястремская

Гребной слалом (каноэ-одиночка)

16:00 - женщины, квалификация, заезд 1: Виктория Ус

18:10 - женщины, квалификация, заезд 1: Виктория Ус

Футбол (3 тур)

18:00 - мужчины: Украина - Аргентина

Бокс (весовая категория до 80 кг)

21:32 - мужчины, 1/8 финала: Александр Хижняк

Итоги соревновательного дня 29 июля

В третий день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины соревновались в 11 видах спорта. Ольга Харлан открыла счет медалям украинской команды на Олимпиаде.

Ольга Харлан здобула "бронзу" з фехтування на Олімпіаді-2024 у Парижі

Фехтование (сабля, личные)

Ольга Харлан - бронзовый призер Олимпийских игр-2024.

В 1/32 финала Елена Кравацкая одолела алжирку Саусен Будиаф (15:8) и вышла в 1/16, где минимально уступила японке Мисаки Эмури (14:15).

Алина Комащук начала и завершила свой путь в 1/16 финала: 8:15 в пользу кореянки Хайонг Джон.

Пулевая стрельба (пневматический пистолет 10 м)

Елена Костевич и Виктор Банькин завершили квалификацию на 13-й позиции и не попали в финал.

Дзюдо (весовая категория до 57 кг)

В 1/16 финала Дарья Билодид молниеносно быстро одолела Неру Тебву из Кирибати благодаря броску на иппон. На это ей понадобилось 5 секунд. В сверхтяжелой схватке против японки Харуки Фунакубо украинка получила три шидо и покинула Олимпиаду на стадии 1/8 финала.

Олімпіада-2024: дзюдоїстка Білодід вилетіла в 1/8 фіналу

Академическая гребля (двойка парная легкого веса)

Игорь Хмара и Станислав Ковалев, став вторыми в утешительном заезде, прошли в полуфинал Игр-2024.

Прыжки в воду (синхронная вышка 10 м)

Кирилл Болюх и Алексей Середа заняли пятое место в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки среди мужчин.

Плавание

Ника Шарафутдинова в квалификации 100-метровки на спине стала 22-й и не попала в полуфинал.

Михаил Романчук стал 17-м в квалификационном заплыве на 800м вольным стилем, что не позволило пройти в следующую стадию Игр.

Українець Романчук не потрапив у фінал запливу на 800 м на Олімпіаді-2024

Настольный теннис (одиночный разряд)

В 1/32 финала Ярослав Жмуденко уступил четвертой ракетке мира - китайцу Женьдонь Фан.

Теннис

Марта Костюк проходит в третий раунд Олимпиады, обыграв хозяйку соревнований Клари Бюрель (7:6, 6:2).

Даяна Ястремская в напряженных двух сетах уступила Камиле Осорио из Колумбии (6:7, 4:6) и завершила личные выступления на Играх-2024.

Теніс: Костюк вийшла у третє коло Олімпіади-2024, Ястремська - вилетіла

Элина Свитолина в трех сетах переиграла шестую ракетку мира - американку Джессику Пегулу (4:6, 6:1, 6:3).

Еліна Світоліна перемагає Пегулу на Олімпіаді-2024 і виходить у наступний раунд

Матч первого раунда парного турнира против китаянок Ван Синьюй и Чжэн Сансай завершился победой сестер Людмилы и Надежды Киченок - 6:1,6:4.

Марта Костюк и Даяна Ястремская одолели пару из Польши - Магду Линетт и Алицию Росольскую (6:4, 6:1).

Велосипедный спорт (маунтенбайк)

Александр Гудыма стал 32-м в дисциплине кросс-кантри.

Бокс (весовая категория свыше 92 кг)

Дмитрий Ловчинский завершил свои выступления на Олимпийских играх, уступив нокаутом австралийцу Теремоани в первом раунде.

Спортивная гимнастика (командное многоборье)

Национальная мужская сборная Украины по спортивной гимнастике завершает командное многоборье на пятой позиции.

Олімпіада-2024: збірна України посіла п'яте місце в командному фіналі зі спортивної гімнастики