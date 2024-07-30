Элина Свитолина выиграла у Джессики Пегулы со счетом 2:1 по сетам во втором раунде одиночного турнира Олимпиады-2024. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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Элина Свитолина вышла в следующий раунд одиночного турнира по теннису на Олимпиаде-2024 после волевой победы над Джессикой Пегулой со счетом 2:1 по сетам.

Украинская теннисистка начала турнир в Париже с уверенной победы над первой ракеткой Японии Моюки Учудзимой, завершив матч за час. Это позволило Свитолиной организовать свою шестую очную встречу с Пегулой.

Первый матч между теннисистками в 2021 году закончился победой Свитолиной, но с тех пор американка четыре раза подряд обыгрывала украинку, в том числе на Australian Open 2021 и US Open 2023.

В следующем раунде Свитолина встретится с чемпионкой Уимблдона 2024, Барборой Крейчиковой.

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