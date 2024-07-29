Украина финишировала пятой в финале командного многоборья по спортивной гимнастике среди мужчин на Олимпиаде-2024, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

На Олимпиаде-2024 разыграли первый комплект наград по спортивной гимнастике. Финал состоялся в мужском командном многоборье с участием сборной Украины.

В квалификации пятерка Олега Верняева, Ильи Ковтуна, Игоря Радивилова, Назара Чепурного и Радомира Стельмаха заняла четвертое место с результатом 253.893 балла, а гимнасты "сине-желтых" заодно отобрались в пять личных финалов.

Как выступили украинцы в финале?

Первым снарядом для Украины стал конь, где лучшим в сборной стало выступление Олега Верняева - 14.833 баллов. Отметку в 14 баллов также преодолели Радомир Стельмах и Илья Ковтун - по итогам стартовой ротации Украина занимала четвертое место зачета.

Во второй ротации украинцы соревновались на кольцах, где больше всего баллов набрал Игорь Радивилов - 14.000.

В опорном прыжке 14.900 баллов получил Назар Чепурной, победитель квалификации в дисциплине. Более 14 баллов за свои выступления также получили Олег Верняев и Игорь Радивилов.

Лучшим в многоборье для Украины стало выступление Ильи Ковтуна на параллельных брусьях - 15.433 балла. С выступлением Верняева на 15 баллов дисциплина получилась самой результативной для "сине-желтых" в нынешнем финале.

Верняев в предпоследней ротации ограничился 12.800 балла на перекладине. Лидером в дисциплине во второй раз стал действующий чемпион Европы Ковтун - 14.033.

Перед заключительной ротацией Украина занимала промежуточное четвертое место в зачете. Вольные упражнения с 14.100 балла Ковтуна подвели итог выступлений "сине-желтых" в финале - суммарные 254.761 балла.

После заключительных выступлений остальных гимнастов показателя Украины хватило для пятого места в финале. На пьедестале выступили завершили сборные Японии, Китая и США, также "сине-желтых" опередила команда Великобритании.

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