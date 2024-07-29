Марта Костюк вышла в третий круг Олимпиады-2024 в женском теннисе, а Даяна Ястремская вылетела из соревнований в одиночном турнире, передает УНН со ссылкой на Суспільне спорт.

Детали

Известно, что во втором раунде Костюк обыграла француженку Борель в двух сетах - 7:6, 6:2.

А Ястремская во втором круге уступила Камале Осорио (6:7(4), 3:6).

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Впереди у Ястремской парный матч вместе с Мартой Костюк против польского тандема Линетт/Росольская.

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