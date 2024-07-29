Костюк победила француженку Борель и вышла в третий круг олимпийского теннисного турнира. Ястремская проиграла Осорио и выбыла из соревнований в одиночном разряде.
Марта Костюк вышла в третий круг Олимпиады-2024 в женском теннисе, а Даяна Ястремская вылетела из соревнований в одиночном турнире, передает УНН со ссылкой на Суспільне спорт.
Детали
Известно, что во втором раунде Костюк обыграла француженку Борель в двух сетах - 7:6, 6:2.
А Ястремская во втором круге уступила Камале Осорио (6:7(4), 3:6).
Добавим
Впереди у Ястремской парный матч вместе с Мартой Костюк против польского тандема Линетт/Росольская.
Ольга Харлан вийшла у півфінал Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях29 июля 2024, 14:09 • 6693 просмотра