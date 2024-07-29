Украинка Ольга Харлан вышла в полуфинал Олимпиады-2024 в фехтовании на саблях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на «Суспільне Спорт».

Детали

В четвертьфинале украинская спортсменка одолела венгерку Анну Мартон - 15:7.

Полуфинал соревнования начнется не раньше 20:00.



Ранее сообщалось, что украинская фехтовальщица Ольга Харлан одолела представительницу Азербайджана Анну Башту и вышла в четвертьфинал Олимпиады-2024.

