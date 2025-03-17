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Милевский и Алиев получили награду от Sport&Business Club за лучший маркетинговый кейс месяца

Киев • УНН

 • 62045 просмотра

Награждение победителей состоялось во время очередной встречи Sport&Business Club, которая состоялась 13 марта. На этот раз она была посвящена роли женщин в спортивных организациях, бизнесе и медиа.

Милевский и Алиев получили награду от Sport&Business Club за лучший маркетинговый кейс месяца

Известные украинские футболисты Артем Милевский и Александр Алиев получили награду за партнерство в рамках медиапроекта IGNIS FC - в январе они объявили о том, что вместе будут выступать за один клуб после длительного перерыва, передает УНН.

Награждение победителей состоялось во время очередной встречи Sport&Business Club, которая состоялась 13 марта. На этот раз она была посвящена роли женщин в спортивных организациях, бизнесе и медиа. Спикерами двух дискуссионных панелей стали руководительницы крупных компаний, поддерживающих украинский спорт, представительницы медиа и известные спортсменки.

В рамках мероприятия также состоялось блиц-интервью с 2-кратной чемпионкой мира и призером Олимпиады по дзюдо Дарьей Билодид, которая рассказала о своем пути в спорте и вызовах, с которыми сталкиваются украинские спортсменки.

Блиц-интервью с 2-кратной чемпионкой мира и призером Олимпиады по дзюдо Дарьей Билодид

Дискуссионная панель "Женщины в бизнесе"

В ходе панели "Женщины в бизнесе" директор по коммуникациям группы компаний FAVBET Ксения Тюрикова рассказала о ряде благотворительных инициатив, которые ее организация внедряет в спортивном пространстве. Одна из таких - повышение готовности к чрезвычайным ситуациям. В рамках проекта, организованного FAST "Первая помощь и спецподготовка" при поддержке Favbet Foundation, более 1800 тренеров и спортсменов из разных регионов страны будут учиться современным методикам оказания помощи в критических ситуациях.

Руководитель Sport&Business Club Алексей Брага и гости мероприятия Юлия Самсон, Ксения Тюрикова, Анна Поповченко

"Благотворительность и социальная ответственность стали неотъемлемой частью нашей корпоративной культуры. Мы убеждены, что бизнес должен не только развиваться сам, но и способствовать развитию общества и поддерживать важные социальные инициативы. Особенно во время, когда наша страна как никогда нуждается в объединении усилий. Через партнерство с Sport&Business Club мы имеем возможность делиться опытом и вдохновлять других представителей бизнеса участвовать в благотворительных проектах", - отметила Ксения Тюрикова.

Проект по обучению спортивного сообщества первой помощи от FAST "Первая помощь и спецподготовка" при поддержке Favbet Foundation

Спикерами этой же дискуссионной панели также стали Анна Поповченко (CEO Elina Svitolina Foundation) и Юлия Самсон (маркетинг-директор "АВТ Бавария"), а модератором был директор Sport&Business Club Алексей Брага. 

Руководитель Sport&Business Club Алексей Брага и гости мероприятия Юлия Самсон, Ксения Тюрикова, Анна Поповченко

Женщины в бизнесе и спорте продолжают сотрудничество

Встреча SBC Women in Sports and Business продолжила тренд единения женщин-лидеров, которые меняют правила игры в спорте, бизнесе и медиа. Мероприятие продемонстрировало, что современный бизнес не только двигает экономику вперед, но и берет на себя социальную ответственность, поддерживая важные инициативы и укрепляя общество. 

Компания FAVBET является партнером Sport&Business Club с 2023 года и активно поддерживает все мероприятия Клуба, направленные на развитие спорта в Украине, а также укрепление сотрудничества между бизнесом и спортивными организациями.

Андрей Ковальский (ICTV), Лариса Заспа (НОК Украины), Елена Рожкова (Redfoxes), Дарья Савина (ФК Шахтер), Полина Толмачева (ICTV и ICTV2)

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