Украинская спортсменка Виктория Ус финишировала 11-й в финале гребного слалома на каноэ на Олимпийских играх-2024. Ее результат - 113.98 секунд с четырьмя штрафными секундами.
Украинка Виктория Ус стала 11-й в финале гребного слалома на каноэ на Олимпийских играх-2024, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
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Ус завершила выступления с результатом 113.98 секунд, заработав четыре штрафные секунды. Олимпийской чемпионкой стала австралийка Джессика Фокс, которая завоевала второе подряд «золото» Олимпиады в этом виде гребного слалома.
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