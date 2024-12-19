SBC Ukraine Awards 2024: в центре внимания - спорт, маркетинг и креативность.

Федерация фехтования Украины - "Спортивная организация года" по версии SBC Ukraine Awards 2024

15 декабря в Киеве состоялось историческое событие для украинского спортивного маркетинга - церемония награждения SBC Ukraine Awards. Это премия, которая объединяет лучших спортсменов, тренеров, менеджеров, журналистов и меценатов в развитии спортивной отрасли и определяет лучшие инновационные проекты и ключевые фигуры в спортивном маркетинге.

Ведущими церемонии стал квартет известных лиц украинского телевидения: Алексей Душка, ведущий утреннего шоу "Просыпайся" на телеканале "Мы-Украина+", Олег Панюта и Юлия Галушка, ведущие информационно-аналитических проектов телеканала "Мы-Украина", Александра Кучеренко, ведущая медиасервиса MEGOGO, спортивная журналистка, Мисс Украина.

Торжественная церемония награждения прошла в Kyiv Event Hall by Ramada Encore. В течение двух месяцев все представители спортивного сообщества имели возможность подавать собственные кейсы. В этом году премии вручали в более чем 20 категориях, среди которых: "Креатив года", "Благотворительный проект года", "Спортивный журналист года", "Событие года", "Спортсмен года" и другие. Состав жюри включал более 60 экспертов из разных отраслей, включая известных спортсменов, маркетологов и медийщиков.

Александр Усик - "Спортсмен года" по версии SBC Ukraine Awards 2024

"Это был выдающийся год для украинского спорта, богатый на громкие события, большие победы и прекрасные примеры сотрудничества бизнеса и спорта. Благодарен нашему жюри за бесстрастное судейство и искренне поздравляю победителей с заслуженными наградами!", - отметил CEO Sport&Business Club Ukraine Алексей Брага.

Спортсменом года по версии SBC Ukraine Awards 2024 стал боксер Александр Усик, лучшей спортсменкой - фехтовальщица Ольга Харлан, которая также получила премию "Креатив года" за сотрудничество с журналом Playboy. Событием года судьи признали исторические бронзовые медали украинской команды на Чемпионате мира по футзалу. Лучшим сайтом спортивной организации по мнению жюри стала страница ФК "Кривбасс", а "Спортивной организацией года" была признана Федерация фехтования Украины.

Ольга Харлан - "Спортсменка года" по версии SBC Ukraine Awards 2024

Победу в категории, отмечающей самые влиятельные и наиболее креативные маркетинговые кампании, получила украинская компания FAVBET со спонсорским проектом "Игра раскрывает тебя". Награду также получила CS2-команда FAVBET Team, ставшая "Киберспортивной организацией года".

FAVBET Team - "Киберспортивная организация" года по версии SBC Ukraine Awards 2024

Спонсорский проект "Игра раскрывает тебя" от FAVBET - "Рекламная кампания года" по версии SBC Ukraine Awards 2024

Отметили на премии и несколько важных социальных проектов. Лучшим социальным проектом года на SBC Ukraine Awards 2024 признали "Лигу аэроразведки" от УПЛ и 1+1, а проект "#БитваЗаСвітло" DTEK провели совместно с Александром Усиком, получил специальную награду "Признание года".