Женская сборная Украины по фехтованию на саблях победила Италию в четвертьфинале Олимпийских игр 2024 года. Украинки встретятся с командой Японии в полуфинале 4 августа.
Украинская женская команда вышла в полуфинал Олимпийских игр - 2024 в Париже в фехтовании на саблях, пишет УНН со ссылкой на результаты на сайте Игр.
Детали
Украинская команда - Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук, Юлия Бакастова - победила в 1/4 финала команду Италии со счетом 37-45.
Таким образом, украинки прошли в полуфинал соревнований, где встретятся с командой Японии.
Полуфинал состоится 4 августа в 16:20 по местному времени.
Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 3 серпня3 августа 2024, 07:58 • 12762 просмотра