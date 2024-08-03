Украинская женская команда вышла в полуфинал Олимпийских игр - 2024 в Париже в фехтовании на саблях, пишет УНН со ссылкой на результаты на сайте Игр.

Детали

Украинская команда - Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук, Юлия Бакастова - победила в 1/4 финала команду Италии со счетом 37-45.

Таким образом, украинки прошли в полуфинал соревнований, где встретятся с командой Японии.

Полуфинал состоится 4 августа в 16:20 по местному времени.

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