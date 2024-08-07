Украинскую каноистку заставили заклеить на ее лодке часть надписи "I am Ukrainian" на Олимпиаде

Официальный партнер каноистки Анастасии Рыбачок BGV Group Management выразил возмущение из-за событий на Олимпийских играх 2024 в Париже. Международная федерация каноэ считает надпись "I am Ukrainian" на ее лодке пропагандистской и заставила закрыть часть фразы, пишет УНН.

BGV Group Management отмечает, что история с дизайном лодки каноистки Анастасии Рыбачок имеет глубокий символический смысл. Надпись "I am Ukrainian" была значимой для всей команды, о чем Анастасия неоднократно говорила на пресс-конференции в Житомире. Рыбачок сама разработала дизайн своего каноэ, который отражает ее сильную самоидентификацию и украинскую несокрушимость.

Международный олимпийский комитет запрещает размещать на лодках любые надписи, связанные с войной. Например, мы не можем написать "Stop War". Они считают это пропагандой. Но надпись "I am Ukrainian" - это другое, она указывает на нашу принадлежность к Украине, это важно, это - прежде всего, символ веры в меня и мои возможности. Создавая дизайн для каноэ, я стремилась подчеркнуть, что я из Украины и этим невероятно горжусь! - говорит Анастасия.

Дополнительно

Каноистка Анастасия Рыбачок, которая завоевала серебро на Олимпиаде 2020 года, участвует в двух соревнованиях на летних Олимпийских играх 2024 в Париже: в каноэ-двойке на дистанции 500 метров и в каноэ-одиночке на 200 метрах. Анастасия вместе с Людмилой Лузан успешно стартовала в каноэ-двойках на 500 метров 6 августа. Ее следующий старт в соревнованиях на одиночном каноэ состоится 8 августа.

Напомним

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях стала победителем командного турнира на Олимпийских играх-2024 в Париже. Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова принесли Украине первую золотую медаль на Олимпийских играх в Париже.