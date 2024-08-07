Украинскую каноистку заставили заклеить на ее лодке часть надписи "I am Ukrainian" на Олимпиаде
Киев • УНН
На Олимпиаде-2024 в Париже организаторы заставили украинскую каноистку Анастасию Рыбачок заклеить часть надписи "I am Ukrainian" на ее лодке. Международная федерация каноэ считает эту надпись пропагандистской.
Официальный партнер каноистки Анастасии Рыбачок BGV Group Management выразил возмущение из-за событий на Олимпийских играх 2024 в Париже. Международная федерация каноэ считает надпись "I am Ukrainian" на ее лодке пропагандистской и заставила закрыть часть фразы, пишет УНН.
BGV Group Management отмечает, что история с дизайном лодки каноистки Анастасии Рыбачок имеет глубокий символический смысл. Надпись "I am Ukrainian" была значимой для всей команды, о чем Анастасия неоднократно говорила на пресс-конференции в Житомире. Рыбачок сама разработала дизайн своего каноэ, который отражает ее сильную самоидентификацию и украинскую несокрушимость.
Международный олимпийский комитет запрещает размещать на лодках любые надписи, связанные с войной. Например, мы не можем написать "Stop War". Они считают это пропагандой. Но надпись "I am Ukrainian" - это другое, она указывает на нашу принадлежность к Украине, это важно, это - прежде всего, символ веры в меня и мои возможности. Создавая дизайн для каноэ, я стремилась подчеркнуть, что я из Украины и этим невероятно горжусь!
Дополнительно
Каноистка Анастасия Рыбачок, которая завоевала серебро на Олимпиаде 2020 года, участвует в двух соревнованиях на летних Олимпийских играх 2024 в Париже: в каноэ-двойке на дистанции 500 метров и в каноэ-одиночке на 200 метрах. Анастасия вместе с Людмилой Лузан успешно стартовала в каноэ-двойках на 500 метров 6 августа. Ее следующий старт в соревнованиях на одиночном каноэ состоится 8 августа.
Напомним
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях стала победителем командного турнира на Олимпийских играх-2024 в Париже. Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова принесли Украине первую золотую медаль на Олимпийских играх в Париже.