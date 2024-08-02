На Олимпийских играх-2024 с отборочного раунда начались женские соревнования по тройному прыжку. В дисциплине стартовали две украинки: Марина Бех-Романчук и Ольга Корсун, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Бех-Романчук закончила квалификацию с результатом 14.30 м и попала в топ-12. Еще одна украинка, Ольга Корсун, отбор не преодолела.

В сектор прыжков на квалификацию выходила 31 легкоатлетка. Спортсменок разделили на две группы: в группе А - 15 атлеток, в этой группе стартовала Марина Бех-Романчук, а в группе В - 16 начинала квалификацию Ольга Корсун. Олимпийские игры-2024 пропускала чемпионка мира-2023 и мировая рекордсменка Юлимар Рохас, которая должна была стать главной конкуренткой для лидера сборной Украины Марины Бех-Романчук.

Согласно регламенту соревнований, в финал проходили все прыгуньи, которые выполнили норматив 14.35 м, или не менее 12 топ-спортсменок по итогам квалификации.

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