Киев • УНН
Элина Свитолина проиграла в 1/8 финала Олимпиады-2024 чешке Барборе Крейчиковой. Марта Костюк одержала победу над Марией Саккари и вышла в четвертьфинал олимпийского турнира.
Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в 1/8 финала Олимпиады-2024, зато еще одна представительница Украины Марта Костюк смогла пробиться в 1/4 финала, передает УНН.
Детали
Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение на стадии 1/8 финала Олимпиады-2024. В трех сетах экс-первая ракетка мира уступила чешке Барборе Крейчиковой.
Свитолина на старте Олимпиады обыграла японку Учиджиму, после чего одолела шестую ракетку мира Джессику Пегулу. И уже на следующий день должна была провести матч 1/8 финала.
Добавим
Марта Костюк одержала волевую победу в третьем раунде одиночных соревнований Олимпиады-2024 по теннису. В трех сетах украинка обыграла восьмую ракетку мира Марию Саккари.
Первая ракетка Украины дебютировала на Олимпийских играх-2024: на старте соревнований обыграла новозеландку Лулу Сан, а во втором круге победила француженку Клару Бюрель.
Следующей соперницей Костюк стала восьмая ракетка мира Мария Саккари, которая за два стартовых матча проиграла всего четыре гейма. Теннисистки уже трижды встречались между собой: только одна встреча завершилась победой украинки.
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