Украинские спортсмены начали возвращаться домой с Олимпийских игр - 2024 в Париже - первыми стали фехтовальщицы-шпажистки, сообщили в четверг в НОК Украины, пишет УНН.

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«Сегодня, 1 августа 2024 года, на Центральный железнодорожный вокзал утренним поездом прибыла первая группа украинских спортсменок - участниц Олимпийских игр Париж-2024. А именно - часть сборной команды Украины по фехтованию: Джоан-Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Влада Харькова», - сообщили в НОК.

На нынешней Олимпиаде девушки стартовали с индивидуальных соревнований в первый же игровой день.

В Киеве спортсменок, как отмечается, встретили с цветами и искренними поздравлениями.

Девушки рассказали журналистам об атмосфере в Париже, своих выступлениях и планах на будущее. А еще - сделали символическое фото возле поезда, который Укрзализныця символично «переименовала» в Олимпийский экспресс.

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