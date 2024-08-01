Фехтовальщицы-шпажистки стали первыми украинскими спортсменами, которые вернулись с Олимпиады-2024 в Париже. Их торжественно встретили на Центральном железнодорожном вокзале Киева 1 августа.
Украинские спортсмены начали возвращаться домой с Олимпийских игр - 2024 в Париже - первыми стали фехтовальщицы-шпажистки, сообщили в четверг в НОК Украины, пишет УНН.
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«Сегодня, 1 августа 2024 года, на Центральный железнодорожный вокзал утренним поездом прибыла первая группа украинских спортсменок - участниц Олимпийских игр Париж-2024. А именно - часть сборной команды Украины по фехтованию: Джоан-Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Влада Харькова», - сообщили в НОК.
На нынешней Олимпиаде девушки стартовали с индивидуальных соревнований в первый же игровой день.
В Киеве спортсменок, как отмечается, встретили с цветами и искренними поздравлениями.
Девушки рассказали журналистам об атмосфере в Париже, своих выступлениях и планах на будущее. А еще - сделали символическое фото возле поезда, который Укрзализныця символично «переименовала» в Олимпийский экспресс.
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