Олимпийская сабля Харлан принесла 10 миллионов гривен во время проведения аукциона: деньги направят на ВСУ

Итоговая сумма продажи «золотой» сабли, с которой Ольга Харлан одерживала победы на Олимпиаде, по результатам аукциона достигла 10 млн грн.

Украинский волонтер и телеведущий Сергей Притула обещает, что все средства от продажи сабли направят на закупку автоматизированных турелей "ШаБля" для украинской пехоты, передает УНН.

Детали

Сабля олимпийской чемпионки Ольги Харлан продана на аукционе за 10 миллионов гривен: средства направят на закупку автоматизированных турелей «ШаБля» для ВСУ. Это подтверждают в Благотворительном фонде Сергея Притулы.

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«Сабля двукратной олимпийской чемпионки, самой титулованной украинской спортсменки в истории Олимпиады Ольги Харлан только что была продана за 10 000 000 грн! Все средства направляем на закупку автоматизированных турелей «ШаБля» для нашей пехоты! Спасибо всем участникам аукциона и, конечно же, победителю!» - написал Притула.

«Спасибо Ольге за такой ценный артефакт. Эта сабля уже принесла одну победу и ее цена скоро принесет победы на поле боя. Все средства с продажи сабли будут направлены на приобретение автоматизированные турелей «ШаБля» для пехоты», - отметили в фонде.

Напомним,

Ольга Харлан, самая титулованная спортсменка в истории Олимпийских игр Украины, на Олимпиаде-2024 Ольга завоевала золотую медаль в командном фехтовании на сабле и бронзовую медаль - в личном первенстве.

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