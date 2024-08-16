Олимпийская сабля Харлан принесла 10 миллионов гривен во время проведения аукциона: деньги направят на ВСУ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В курской области ВСУ захватили в плен около 2000 российских солдат - The Independent

В курской области ВСУ захватили в плен около 2000 российских солдат - The Independent

  •  104809 просмотра
Оккупанты заявили об атаке беспилотников на Севастополь

Оккупанты заявили об атаке беспилотников на Севастополь

  •  105573 просмотра
Оккупанты перекрыли Крымский мост: паблики пишут о взрывах в районе Керчи

Оккупанты перекрыли Крымский мост: паблики пишут о взрывах в районе Керчи

  •  104011 просмотра
Украинцы в Швейцарии смогут сдать образцы ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Украинцы в Швейцарии смогут сдать образцы ДНК для поиска пропавших без вести родственников

  •  51022 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  79012 просмотра
публикации
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  79012 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

  •  98155 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  154607 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  143234 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  163806 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

  •  33265 просмотра
Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

  •  115211 просмотра
15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа: День археолога в Украине, Успение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы

15 августа 2024, 03:09  •  111125 просмотра
Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства

14 августа 2024, 17:21  •  103032 просмотра
"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

"Бесшовный открытый мир": появилось пятиминутное видео с демонстрацией локаций в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

14 августа 2024, 16:53  •  101806 просмотра
Актуальное
Олимпийская сабля Харлан принесла 10 миллионов гривен во время проведения аукциона: деньги направят на ВСУ

Олимпийская сабля Харлан принесла 10 миллионов гривен во время проведения аукциона: деньги направят на ВСУ

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 08:59  •  4804 просмотра

Read in English

Олимпийская сабля Ольги Харлан продана на аукционе за 10 млн грн. Средства направят на закупку автоматизированных турелей «ШаБля» для украинской пехоты, сообщил Сергей Притула.

Итоговая сумма продажи «золотой» сабли, с которой Ольга Харлан одерживала победы на Олимпиаде, по результатам аукциона достигла 10 млн грн.

Украинский волонтер и телеведущий Сергей Притула обещает, что все средства от продажи сабли направят на закупку автоматизированных турелей "ШаБля" для украинской пехоты, передает УНН.

Детали

Сабля олимпийской чемпионки Ольги Харлан продана на аукционе за 10 миллионов гривен: средства направят на закупку автоматизированных турелей «ШаБля» для ВСУ. Это подтверждают в Благотворительном фонде Сергея Притулы.

Цитата

«Сабля двукратной олимпийской чемпионки, самой титулованной украинской спортсменки в истории Олимпиады Ольги Харлан только что была продана за 10 000 000 грн! Все средства направляем на закупку автоматизированных турелей «ШаБля» для нашей пехоты! Спасибо всем участникам аукциона и, конечно же, победителю!» - написал Притула.

«Спасибо Ольге за такой ценный артефакт. Эта сабля уже принесла одну победу и ее цена скоро принесет победы на поле боя. Все средства с продажи сабли будут направлены на приобретение автоматизированные турелей «ШаБля» для пехоты», - отметили в фонде.

Напомним,

Ольга Харлан, самая титулованная спортсменка в истории Олимпийских игр Украины, на Олимпиаде-2024 Ольга завоевала золотую медаль в командном фехтовании на сабле и бронзовую медаль - в личном первенстве. 

Шоумен Сергей Притула и его жена Екатерина приобрели три однокомнатные квартиры в Киеве за 4,1 млн грн. 

Землі "аграрних науковців" виставлять на аукціон у серпні - борги деяких держпідприємств НААН сягнули мільйонів 22 июля 2024, 13:00 • 186326 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Обществоспорт
natsionalnaya-akademiya-nauk-ukrainiНациональная академия наук Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
olha-kharlanОльга Харлан
kievКиев
Эксклюзив
ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы
  •  17831 просмотра

ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
  •  32604 просмотра

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Эксклюзив
АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия
  •  33003 просмотра

АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  98155 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом
  •  108149 просмотра

Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом

Эксклюзив
Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник
  •  113812 просмотра

Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник

Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
  •  112943 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Эксклюзив
Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти
  •  106005 просмотра

Поддерживать действующие промышленные предприятия и способствовать созданию новых - эксперт об одной из основных задач местной власти

Эксклюзив
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
  •  143234 просмотра

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

Эксклюзив
МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента
15 августа 2024, 07:45  •  80423 просмотра

МВФ в течение длительного времени ожидает реформы кадровой политики Украины - экс-советник Президента

Популярные

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  79012 просмотра
Украинцы в Швейцарии смогут сдать образцы ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Украинцы в Швейцарии смогут сдать образцы ДНК для поиска пропавших без вести родственников

  •  51022 просмотра
Оккупанты перекрыли Крымский мост: паблики пишут о взрывах в районе Керчи

Оккупанты перекрыли Крымский мост: паблики пишут о взрывах в районе Керчи

  •  104011 просмотра
Оккупанты заявили об атаке беспилотников на Севастополь

Оккупанты заявили об атаке беспилотников на Севастополь

  •  105573 просмотра
В курской области ВСУ захватили в плен около 2000 российских солдат - The Independent

В курской области ВСУ захватили в плен около 2000 российских солдат - The Independent

  •  104809 просмотра

Публикации

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

  •  79012 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

  •  98155 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

  •  154607 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

  •  143234 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  163806 просмотра

Война

Вражеские обстрелы Херсонщины: стало известно о еще трех пострадавших, среди которых ребенок

Вражеские обстрелы Херсонщины: стало известно о еще трех пострадавших, среди которых ребенок

  •  4430 просмотра
Служба занятости в этом году выдала 14,5 тыс. ваучеров на обучение, 16 - на саперов

Служба занятости в этом году выдала 14,5 тыс. ваучеров на обучение, 16 - на саперов

  •  14384 просмотра
В Сумах и Днепре снова сообщили о слышимых взрывах на фоне угрозы баллистики

В Сумах и Днепре снова сообщили о слышимых взрывах на фоне угрозы баллистики

  •  16753 просмотра
Центр противодействия дезинформации разоблачил новые фейки рф о событиях в курской области

Центр противодействия дезинформации разоблачил новые фейки рф о событиях в курской области

  •  22707 просмотра
"Бороздят просторы Вселенной": в так называемой "лнр" собралась развивать космическую отрасль

"Бороздят просторы Вселенной": в так называемой "лнр" собралась развивать космическую отрасль

  •  23761 просмотра

политика

Кабмин уволил образовательного омбудсмена и согласовал нового главу Тернопольской ОГА

Кабмин уволил образовательного омбудсмена и согласовал нового главу Тернопольской ОГА

  •  7440 просмотра
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
Эксклюзив

  •  32729 просмотра
В Казахстане заявили, что не будут "слепо следовать" санкциям против россии

В Казахстане заявили, что не будут "слепо следовать" санкциям против россии

  •  25184 просмотра
США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

  •  31672 просмотра
Легализация медицинского каннабиса: закон вступил в силу

Легализация медицинского каннабиса: закон вступил в силу

  •  27075 просмотра

Война

Вражеские обстрелы Херсонщины: стало известно о еще трех пострадавших, среди которых ребенок

Вражеские обстрелы Херсонщины: стало известно о еще трех пострадавших, среди которых ребенок

  •  4430 просмотра
Служба занятости в этом году выдала 14,5 тыс. ваучеров на обучение, 16 - на саперов

Служба занятости в этом году выдала 14,5 тыс. ваучеров на обучение, 16 - на саперов

  •  14384 просмотра
В Сумах и Днепре снова сообщили о слышимых взрывах на фоне угрозы баллистики

В Сумах и Днепре снова сообщили о слышимых взрывах на фоне угрозы баллистики

  •  16753 просмотра
Центр противодействия дезинформации разоблачил новые фейки рф о событиях в курской области

Центр противодействия дезинформации разоблачил новые фейки рф о событиях в курской области

  •  22707 просмотра
"Бороздят просторы Вселенной": в так называемой "лнр" собралась развивать космическую отрасль

"Бороздят просторы Вселенной": в так называемой "лнр" собралась развивать космическую отрасль

  •  23761 просмотра

политика

Кабмин уволил образовательного омбудсмена и согласовал нового главу Тернопольской ОГА

Кабмин уволил образовательного омбудсмена и согласовал нового главу Тернопольской ОГА

  •  7440 просмотра
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
Эксклюзив

  •  32729 просмотра
В Казахстане заявили, что не будут "слепо следовать" санкциям против россии

В Казахстане заявили, что не будут "слепо следовать" санкциям против россии

  •  25184 просмотра
США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

США считают, что ATACMS лучше использовать для ударов по Крыму - CNN

  •  31672 просмотра
Легализация медицинского каннабиса: закон вступил в силу

Легализация медицинского каннабиса: закон вступил в силу

  •  27075 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

  •  49108 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

  •  47117 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  100201 просмотра

Экономика

Дефицит возможен на следующей неделе: Укрэнерго не исключает ограничений "при необходимости", напомнило меньше включать кондиционеры

Дефицит возможен на следующей неделе: Укрэнерго не исключает ограничений "при необходимости", напомнило меньше включать кондиционеры

  •  5163 просмотра
Украина экспортировала 42 млн тонн агропродукции по морскому коридору

Украина экспортировала 42 млн тонн агропродукции по морскому коридору

  •  8239 просмотра
Графики отключений могут вернуться из-за жары на следующей неделе - Минэнерго

Графики отключений могут вернуться из-за жары на следующей неделе - Минэнерго

  •  10591 просмотра
Жатва-2024: аграрии собрали почти 32 млн тонн нового урожая

Жатва-2024: аграрии собрали почти 32 млн тонн нового урожая

  •  11536 просмотра
Кабмин готовит новый законопроект о публичных закупках: нардеп рассказал, что предусматривает документ

Кабмин готовит новый законопроект о публичных закупках: нардеп рассказал, что предусматривает документ

  •  28442 просмотра

Киев

Строительство метро на Виноградарь начнется в октябре: в КГГА рассказали детали

Строительство метро на Виноградарь начнется в октябре: в КГГА рассказали детали

  •  4019 просмотра
Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

  •  30470 просмотра
В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

  •  36958 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

  •  37160 просмотра
Чиновников "Киевавтодора" и подрядчика будут судить за хищение 300 тыс. грн

Чиновников "Киевавтодора" и подрядчика будут судить за хищение 300 тыс. грн

  •  31754 просмотра