Земля Украины распродается. Фонд госимущества готовит первые 100 тысяч гектар к передаче на аукцион. Об этом рассказал руководитель отдела проектов Prozorro.Продажи Александр Лихотоп во время AGRO INVEST DAY 2024, сообщает УНН.

По словам Лихотопа, это оживит рынок, ведь агрария и крупные агрохолдинги уже проявили заинтересованность. Земли, которые будут выставлены на аукцион ранее находились в пользовании Национальной аграрной академии. Те в свою очередь получили "национальное богатство" в наследство от советских колхозов. Все это время земля вращалась в серых схемах НААН, обогащая чиновников и сотрудников самой академии.

Одно из таких госпредприятий НААН, которое подпало под передачу в Фонд госимущества - "ДГ Агрофирма „Надежда"". Несмотря на заявления НААН, что земли "Надежды" никогда не передавались в аренду - оказалось, что совсем недавно почти вся их земля была передана частной компании для выращивания подсолнечника.

Кроме того, госпредприятие задолжало бюджету более 2,2 млн грн.

Также "ДГ Агрофирма „Надежда" известна тем, что при содействии НАБУ пытается отобрать земельные участки у более чем тысячи АТОвцев. Последние приватизировали землю в Сумской области, однако в "Надежде" считают, что эти земли принадлежали им. Законных оснований считать, что земли АТОвцев имеют отношение к НААН пока нет - так постановил Верховный суд.

Однако в НАБУ и САП заявили о готовности допросить защитников страны.

Противостояние НАБУ, САП и АТОвцев происходит в рамках уголовного производства, где фигурирует в частности экс-министр Николай Сольский. До своих должностей на госслужбе он работал адвокатом и в частности способствовал тому, чтобы АТОвцы получили земельные участки.