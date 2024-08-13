В Киев прибыли участники и медалисты Олимпиады-2024: первые комментарии спортсменов

В Украину вернулись участники и медалисты Олимпиады-2024. Сегодня, 13 августа, на Центральный железнодорожный вокзал в Киеве прибыли представители украинских команд по гребле на байдарках и каноэ, вольной борьбе, греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, синхронному плаванию, фехтованию. Олимпийцев встречали родные, друзья и болельщики, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Среди тех, кто приехал с Олимпиады в Париже, борец греко-римского стиля Жан Беленюк - бронзовый призер в соревнованиях весовой категории до 87 кг. Он стал обладателем полного комплекта олимпийских наград с трех разных Олимпиад и объявил о завершении спортивной карьеры.

"Это та медаль, которой мне не хватало в коллекции. Я хочу поблагодарить всех украинцев, которые смотрели, наблюдали, поддерживали наших атлетов. Мы чувствовали во Франции очень сильную поддержку именно украинской диаспоры, людей, которые находились там. Это очень мотивировало и давало сил и вдохновения для того, чтобы показывать результат", - отметил Жан Беленюк.

Людмила Лузан в паре с Анастасией Рыбачок выиграли "серебро" на второй Олимпиаде подряд - финишировали вторыми в финале 500-метровки на каноэ-двойке.

"Каждый из нас сделал большую работу и за каждым из нас стояла большая команда людей, которая вкладывала свою душу, помогала нам, поддерживала для того, чтобы мы могли достойно представить нашу страну на олимпийских играх. Вы видели наш безумный финиш, как мы гребли в лодке. Наверное, вся Украина была с нами в этот момент в лодке", - поделилась впечатлениями Людмила Лузан.

Борец греко-римского стиля Парвиз Насибов принес Украине "серебро" на Олимпийских играх-2024. Медалиста на вокзале встретили друзья, а также жена с трехмесячным сыном.

"Эмоции очень хорошие. Хочу поскорее вернуться к работе. Я благодарен всему украинскому народу за ту поддержку, которую они оказывают мне", - сказал Павриз Насибов.

Встретить спортсменов на столичный вокзал пришла фехтовальщица Ольга Харлан - самая титулованная спортсменка в истории Олимпийских игр Украины, обладательница шести олимпийских наград, многократная чемпионка и призер чемпионатов мира и Европы. На Олимпиаде-2024 Ольга завоевала золотую медаль в командном фехтовании на сабле и бронзовую медаль - в личном первенстве. В Украину Ольга вернулась 10 августа.

"Олимпийские игры - это очень тяжелые соревнования. И то, что сейчас наша страна в состоянии войны, это на сто процентов еще сложнее для нас. То, что у нас 12 медалей есть, я считаю, это успех. И у нас есть три золотые награды. Это очень классно. Я очень горжусь всеми нашими спортсменами, которые сейчас нашу страну представляли в Париже. Все они герои. Очень тяжелый отбор был", - рассказала журналистам фехтовальщица.

Олімпіада-2024: Україна завершує виступи з 12 медалями