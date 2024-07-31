Украинская спортсменка Виктория Ус квалифицировалась в финал Олимпийских игр в гребном слаломе в каноэ-одиночке с восьмым временем. Несмотря на штрафные секунды, она успешно завершила полуфинальный заезд и готовится к финалу.
Единственная украинская представительница в гребном слаломе Виктория Ус с восьмым временем в каноэ-одиночке квалифицируется в финал Олимпийских игр, передает УНН со ссылкой на НОК.
Детали
Как пишет Суспільне, Виктория Ус прошла в финал в каноэ-слаломе на Олимпиаде-2024. Несмотря на четыре секунды штрафа, украинка завершила полуфинальный заезд за 114.26 сек и отобралась в финал досрочно.
Финал гребного слалома в каноэ состоится в 18:25.
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Виктория Ус дала короткий эксклюзивный комментарий для Суспільне Спорт, где оценила успешное выступление в полуфинале.
«Первая часть трассы вообще не пошла. Потеряла там немало секунд, плюс четыре секунды штрафа. Думала, что проигрыш уже большой, но продолжила бороться до конца. И хорошо, что продолжила, потому что это мне позволило попасть в финал.
Есть что улучшать, поэтому надо восстановиться и получить удовольствие финала», - сказала Виктория Ус.
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