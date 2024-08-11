Китайская пловчиха Чжан Юфэй выиграла больше всего медалей на Олимпиаде в Париже

Больше всего медалей на нынешнем олимпийском турнире удалось получить китайской пловчихе Чжан Юйфэй, - спортсменка сумела завоевать сразу шесть олимпийских наград.

Пишет УНН со ссылкой на новости украинского спорта от Общественного и Olympics.

Детали

Китайская пловчиха Чжан Юйфэй получила наибольшее количество медалей на Олимпийских играх-2024 в Париже. Спортсменка завершила выступление на этом турнире, получив шесть олимпийских наград.

Интересный факт: Чжан Юфэй выиграла две золотые медали в течение часа в Токио, побив при этом два рекорда.

Сначала она выиграла 200-метровку баттерфляем в четверг утром, установив при этом олимпийский рекорд - 2:03.86. Только после церемонии награждения ее тренер сообщил ей, что она также будет соревноваться в эстафете 4х200 метров вольным стилем сразу после этого.

Лидером среди золотых наград стал француз Леон Маршан. С пятью медалями он является одним из самых успешных спортсменов на Играх в Париже.

Украина по итогам Олимпиады-2024 имеет одну мультимедалистку: Ольга Харлан получила две награды.

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