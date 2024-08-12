"Смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе" Зеленский поделился видео с украинскими олимпийцами
Киев • УНН
Президент Украины отметил успех спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже. Зеленский поделился видео, назвав олимпийцев гордостью Украины и подчеркнув их волю к победе.
Президент Украины Владимир Зеленский поделился видео с украинскими олимпийцами, отметив 12 взятых ими медалей на Олимпийских играх - 2024 в Париже, пишет УНН.
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"Наши олимпийцы - гордость Украины! Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая, Юлия Бакастова, Ярослава Магучих, Александр Хижняк, Сергей Кулиш, Илья Ковтун, Парвиз Насибов, Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок, Ирина Коляденко, Ирина Геращенко, Михаил Кохан, Жан Беленюк. 12 медалей для Украины на Олимпийских играх в Париже! Украинцы и украинки смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе!" - написал Зеленский в подписи к видео, распространенном в соцсетях.
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