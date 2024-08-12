"Смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе" Зеленский поделился видео с украинскими олимпийцами

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Новые данные израильской разведки предполагают, что Иран готовится атаковать Израиль в течение нескольких дней

Новые данные израильской разведки предполагают, что Иран готовится атаковать Израиль в течение нескольких дней

  •  100269 просмотра
Глава Олимпийского комитета Бах уходит в отставку

Глава Олимпийского комитета Бах уходит в отставку

  •  75501 просмотра
США отправляют на Ближний Восток подводную лодку с ракетами

США отправляют на Ближний Восток подводную лодку с ракетами

  •  85507 просмотра
Канцлер Австрии призвал к деэскалации после пожара на ЗАЭС

Канцлер Австрии призвал к деэскалации после пожара на ЗАЭС

  •  45253 просмотра
Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

  •  54796 просмотра
публикации
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  6974 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  13498 просмотра
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

9 августа 2024, 07:39  •  248521 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

9 августа 2024, 06:30  •  241564 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

9 августа 2024, 06:12  •  244280 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
12 августа: Всемирный день слонов, День молодежи

12 августа: Всемирный день слонов, День молодежи

  •  28869 просмотра
День хип-хопа, в Украине День строителя и День работника ветеринарной медицины. Что еще можно отметить 11 августа

День хип-хопа, в Украине День строителя и День работника ветеринарной медицины. Что еще можно отметить 11 августа

11 августа 2024, 03:03  •  109907 просмотра
Третий "Аватар" получил официальное название и лого

Третий "Аватар" получил официальное название и лого

11 августа 2024, 00:45  •  102684 просмотра
10 августа: Всемирный день льва, Международный день биодизеля, Международный день биодизеля

10 августа: Всемирный день льва, Международный день биодизеля, Международный день биодизеля

10 августа 2024, 03:11  •  108318 просмотра
Пять невероятных вестернов прошлого века, что посмотреть в выходные

Пять невероятных вестернов прошлого века, что посмотреть в выходные

9 августа 2024, 19:27  •  106831 просмотра
Актуальное
"Смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе" Зеленский поделился видео с украинскими олимпийцами

"Смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе" Зеленский поделился видео с украинскими олимпийцами

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 07:54  •  1864 просмотра

Read in English

Президент Украины отметил успех спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже. Зеленский поделился видео, назвав олимпийцев гордостью Украины и подчеркнув их волю к победе.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился видео с украинскими олимпийцами, отметив 12 взятых ими медалей на Олимпийских играх - 2024 в Париже, пишет УНН.

Детали

"Наши олимпийцы - гордость Украины! Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая, Юлия Бакастова, Ярослава Магучих, Александр Хижняк, Сергей Кулиш, Илья Ковтун, Парвиз Насибов, Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок, Ирина Коляденко, Ирина Геращенко, Михаил Кохан, Жан Беленюк. 12 медалей для Украины на Олимпийских играх в Париже! Украинцы и украинки смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе!" - написал Зеленский в подписи к видео, распространенном в соцсетях.

ХХХІІІ Олімпійські ігри у Парижі офіційно завершено: Україна показала кращий результат за 12 років11 августа 2024, 22:23 • 21730 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

спортполитикаОлимпиада
yaroslava-makhuchikhЯрослава Махучих
olimpiiskie-igriОлимпийские игры
olha-kharlanОльга Харлан
parizhПариж
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору
  •  26551 просмотра

Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору

Олимпиада-2024: Украина завершает выступления с 12 медалями
  •  110360 просмотра

Олимпиада-2024: Украина завершает выступления с 12 медалями

Ирина Коляденко завоевала серебро по борьбе на Олимпиаде-2024
10 августа 2024, 20:08  •  125301 просмотра

Ирина Коляденко завоевала серебро по борьбе на Олимпиаде-2024

Эксклюзив
В Одессе состоялся Форум "Крафтовый бизнес Одесской области": местные предприниматели представили уникальные продукты
10 августа 2024, 12:16  •  130611 просмотра

В Одессе состоялся Форум "Крафтовый бизнес Одесской области": местные предприниматели представили уникальные продукты

Эксклюзив
Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины
9 августа 2024, 12:57  •  136479 просмотра

Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины

Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках
9 августа 2024, 10:59  •  127137 просмотра

Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках

Эксклюзив
Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
9 августа 2024, 07:01  •  129961 просмотра

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта

Эксклюзив
Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
9 августа 2024, 06:47  •  117670 просмотра

Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе
8 августа 2024, 18:05  •  115564 просмотра

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе

Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады
8 августа 2024, 17:49  •  104993 просмотра

Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады

Популярные

Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

  •  54796 просмотра
Канцлер Австрии призвал к деэскалации после пожара на ЗАЭС

Канцлер Австрии призвал к деэскалации после пожара на ЗАЭС

  •  45253 просмотра
США отправляют на Ближний Восток подводную лодку с ракетами

США отправляют на Ближний Восток подводную лодку с ракетами

  •  85507 просмотра
Глава Олимпийского комитета Бах уходит в отставку

Глава Олимпийского комитета Бах уходит в отставку

  •  75501 просмотра
Новые данные израильской разведки предполагают, что Иран готовится атаковать Израиль в течение нескольких дней

Новые данные израильской разведки предполагают, что Иран готовится атаковать Израиль в течение нескольких дней

  •  100269 просмотра

Публикации

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  6974 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  13498 просмотра
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

9 августа 2024, 07:39  •  248521 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

9 августа 2024, 06:30  •  241564 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

9 августа 2024, 06:12  •  244280 просмотра

Война

Артиллерия и "Искандер-М" с кассетным боеприпасом: после российского обстрела, на Николаевщине повреждены частные дома

Артиллерия и "Искандер-М" с кассетным боеприпасом: после российского обстрела, на Николаевщине повреждены частные дома

  •  7685 просмотра
Школьников ВОТ Украины воспитывают представители ВС РФ: на проект так называемых "лидеров юнармии" планируют новые средства - ОВА

Школьников ВОТ Украины воспитывают представители ВС РФ: на проект так называемых "лидеров юнармии" планируют новые средства - ОВА

  •  11699 просмотра
В Миргороде в Полтавской области сообщили о звуке взрыва

В Миргороде в Полтавской области сообщили о звуке взрыва

  •  10873 просмотра
В Госпогранслужбе не исключили, что беларусь будет вынуждена перемещать технику и силы "для картинки"

В Госпогранслужбе не исключили, что беларусь будет вынуждена перемещать технику и силы "для картинки"

  •  14907 просмотра
В Харьковской области в результате атаки рф повреждена агрофирма, двое пострадавших, один - из-за взрыва

В Харьковской области в результате атаки рф повреждена агрофирма, двое пострадавших, один - из-за взрыва

  •  20200 просмотра

политика

Заместителя министра энергетики Хейла уволили на фоне дела о взятке на полмиллиона долларов

Заместителя министра энергетики Хейла уволили на фоне дела о взятке на полмиллиона долларов

  •  0 просмотра
"Смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе" Зеленский поделился видео с украинскими олимпийцами

"Смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе" Зеленский поделился видео с украинскими олимпийцами

  •  2979 просмотра
Коррупция в угольной сфере: из-за взятки задержали заместителя министра энергетики

Коррупция в угольной сфере: из-за взятки задержали заместителя министра энергетики

  •  11555 просмотра
Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору

Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору
Эксклюзив

  •  26533 просмотра
Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

  •  54814 просмотра

Война

Артиллерия и "Искандер-М" с кассетным боеприпасом: после российского обстрела, на Николаевщине повреждены частные дома

Артиллерия и "Искандер-М" с кассетным боеприпасом: после российского обстрела, на Николаевщине повреждены частные дома

  •  7685 просмотра
Школьников ВОТ Украины воспитывают представители ВС РФ: на проект так называемых "лидеров юнармии" планируют новые средства - ОВА

Школьников ВОТ Украины воспитывают представители ВС РФ: на проект так называемых "лидеров юнармии" планируют новые средства - ОВА

  •  11699 просмотра
В Миргороде в Полтавской области сообщили о звуке взрыва

В Миргороде в Полтавской области сообщили о звуке взрыва

  •  10873 просмотра
В Госпогранслужбе не исключили, что беларусь будет вынуждена перемещать технику и силы "для картинки"

В Госпогранслужбе не исключили, что беларусь будет вынуждена перемещать технику и силы "для картинки"

  •  14907 просмотра
В Харьковской области в результате атаки рф повреждена агрофирма, двое пострадавших, один - из-за взрыва

В Харьковской области в результате атаки рф повреждена агрофирма, двое пострадавших, один - из-за взрыва

  •  20200 просмотра

политика

Заместителя министра энергетики Хейла уволили на фоне дела о взятке на полмиллиона долларов

Заместителя министра энергетики Хейла уволили на фоне дела о взятке на полмиллиона долларов

  •  0 просмотра
"Смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе" Зеленский поделился видео с украинскими олимпийцами

"Смогли вдохновить всех и показать нашу волю к победе" Зеленский поделился видео с украинскими олимпийцами

  •  2979 просмотра
Коррупция в угольной сфере: из-за взятки задержали заместителя министра энергетики

Коррупция в угольной сфере: из-за взятки задержали заместителя министра энергетики

  •  11555 просмотра
Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору

Экс-нардеп предупреждает: создание экспертного учреждения при НАБУ может привести к массовым манипуляциям и политическому террору
Эксклюзив

  •  26533 просмотра
Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

Наступление на Курск демонстрирует слабость Путина, - немецкий депутат Фабер

  •  54814 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  135926 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  137999 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  149684 просмотра

Экономика

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

  •  6911 просмотра
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?

  •  13419 просмотра
Засуха поставила под угрозу посевы зерновых в Румынии и Молдове

Засуха поставила под угрозу посевы зерновых в Румынии и Молдове

  •  51945 просмотра
"Крафтовый бизнес Одесчины": одесские предприниматели представили уникальные продукты на форуме

"Крафтовый бизнес Одесчины": одесские предприниматели представили уникальные продукты на форуме

10 августа 2024, 15:18  •  86501 просмотра
В воскресенье в Украине не планируют выключать свет в воскресенье

В воскресенье в Украине не планируют выключать свет в воскресенье

10 августа 2024, 14:10  •  76406 просмотра

Киев

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву "шахедами" и баллистическими ракетами - КГВА

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву "шахедами" и баллистическими ракетами - КГВА

11 августа 2024, 06:52  •  100596 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

10 августа 2024, 21:37  •  109246 просмотра
25 млн грн убытков на закупке военной формы: в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу воинской части

25 млн грн убытков на закупке военной формы: в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу воинской части

9 августа 2024, 16:03  •  65651 просмотра
Экс-руководителя столичных кладбищ подозревают в выплате 1,6 млн гривен фиктивных зарплат

Экс-руководителя столичных кладбищ подозревают в выплате 1,6 млн гривен фиктивных зарплат

9 августа 2024, 14:44  •  62563 просмотра
В Киеве женщина хотела спрыгнуть с моста: ее спасли и передали медикам

В Киеве женщина хотела спрыгнуть с моста: ее спасли и передали медикам

9 августа 2024, 13:42  •  59312 просмотра