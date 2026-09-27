Удар РФ 27 сентября по Сумам унес жизни пожилой женщины и 16-летней девушки

В результате российского удара по Сумам 27 сентября погибли два человека. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Детали

Погибшими оказались пожилая женщина и 16-летняя девушка.

Тремя КАБами враг вновь атаковал город. Один из ударов пришелся рядом со зданием центра поддержки семей и детей. Здание повреждено. На момент удара посетителей там не было. Еще пять человек пострадали, среди них один ребенок. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь — говорится в сообщении.

Напомним

В воскресенье, 27 сентября, в столице в результате вражеской атаки в Соломенском районе Киева вспыхнуло СТО, а в другом районе в результате попадания в нежилое здание погиб мужчина.