Удар РФ 27 сентября по Сумам унес жизни пожилой женщины и 16-летней девушки
Киев • УНН
Россия атаковала Сумы тремя КАБами: погибли два человека, еще пятеро пострадали. Поврежден центр поддержки семей и детей.
В результате российского удара по Сумам 27 сентября погибли два человека. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Детали
Погибшими оказались пожилая женщина и 16-летняя девушка.
Тремя КАБами враг вновь атаковал город. Один из ударов пришелся рядом со зданием центра поддержки семей и детей. Здание повреждено. На момент удара посетителей там не было. Еще пять человек пострадали, среди них один ребенок. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь
Напомним
В воскресенье, 27 сентября, в столице в результате вражеской атаки в Соломенском районе Киева вспыхнуло СТО, а в другом районе в результате попадания в нежилое здание погиб мужчина.