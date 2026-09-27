Удар рф 27 вересня по Сумах забрав життя літньої жінки та 16-річної дівчини

Внаслідок російського удару по Сумах 27 вересня загинули двоє людей. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

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Загиблими виявились літня жінка та 16-річна дівчина.

Трьома КАБами ворог знову атакував місто. Один з ударів – поблизу будівлі центру підтримки сімей та дітей. Будівля пошкоджена. На момент удару відвідувачів там не було. Ще п’ятеро людей постраждали, серед них одна дитина. Усім надають необхідну медичну допомогу - йдеться в дописі.

Нагадаємо

У неділю, 27 вересня, в столиці у результаті ворожої атаки у Солом’янському районі Києва спалахнуло СТО, в іншому районі у результаті влучання у нежитлову будівлю загинув чоловік.