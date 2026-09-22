У липні Трамп купував і продавав акції компанії SpaceX - про які суми мова

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Згідно з оприлюдненими даними про фінансовий стан, у липні президент США Дональд Трамп придбав акції компанії SpaceX Ілона Маска на суму до 50 000 доларів і продав їх на суму до 15 000 доларів, передає УНН із посиланням на Reuters.

Трамп придбав акції SpaceX на суму від 15 001 до 50 000 доларів 10 липня, як зазначено у фінансовому звіті, підписаному ним 8 вересня. Згідно з тим самим документом, 17 липня він продав акції на суму від 1 001 до 15 000 доларів.

Ці операції купівлі та продажу були частиною понад 1000 угод, укладених президентом США у липні. Управління урядової етики — відомство, відповідальне за збір декларацій про дотримання етичних норм від американських посадовців, — оприлюднило цей документ на своєму вебсайті у вівторок.

Ці останні угоди створюють новий фінансовий зв'язок між президентом США і ракетною компанією Маска в той час, коли адміністрація ухвалює рішення, здатні вплинути на успішність цієї фірми.

Трамп у червні придбав акції SpaceX на суму до $50 тисяч

12 червня SpaceX визначила ціну для найбільшого в історії США первинного публічного розміщення акцій (IPO), оцінивши компанію, що працює у сферах космічних технологій, супутникового зв'язку та штучного інтелекту, у 1,77 трильйона доларів. Раніше агентство Reuters повідомляло, що Трамп придбав акції SpaceX у червні.

Речник Трампа не відповів одразу на запит про коментар.

Агентство Reuters не змогло одразу встановити точну суму інвестицій Трампа, оскільки федеральні посадовці вказують у деклараціях про фінансовий стан не конкретні цифри, а діапазони вартості своїх активів.

SpaceX є підрядником американських військових і часто звертається до федеральних відомств по отримання дозволів.