В июле Трамп покупал и продавал акции компании SpaceX — о каких суммах идет речь

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Согласно опубликованным данным о финансовом состоянии, в июле президент США Дональд Трамп приобрел акции компании SpaceX Илона Маска на сумму до 50 000 долларов и продал их на сумму до 15 000 долларов, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Трамп приобрел акции SpaceX на сумму от 15 001 до 50 000 долларов 10 июля, как указано в финансовом отчете, подписанном им 8 сентября. Согласно тому же документу, 17 июля он продал акции на сумму от 1 001 до 15 000 долларов.

Эти операции по покупке и продаже были частью более чем 1000 сделок, заключенных президентом США в июле. Управление правительственной этики — ведомство, ответственное за сбор деклараций о соблюдении этических норм от американских чиновников, — обнародовало этот документ на своем веб-сайте во вторник.

Эти последние сделки создают новую финансовую связь между президентом США и ракетной компанией Маска в то время, когда администрация принимает решения, способные повлиять на успешность этой фирмы.

Трамп в июне приобрёл акции SpaceX на сумму до $50 тысяч

12 июня SpaceX определила цену для крупнейшего в истории США первичного публичного размещения акций (IPO), оценив компанию, работающую в сферах космических технологий, спутниковой связи и искусственного интеллекта, в 1,77 триллиона долларов. Ранее агентство Reuters сообщало, что Трамп приобрел акции SpaceX в июне.

Представитель Трампа не сразу ответил на запрос о комментарии.

Агентство Reuters не смогло сразу установить точную сумму инвестиций Трампа, поскольку федеральные чиновники указывают в декларациях о финансовом состоянии не конкретные цифры, а диапазоны стоимости своих активов.

SpaceX является подрядчиком американских военных и часто обращается в федеральные ведомства за получением разрешений.