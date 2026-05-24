путин хотел показать силу, но подтвердил слабость — Сибига о массовой атаке на Киев

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что массированная ночная атака россии по Украине свидетельствует не о силе кремля, а о слабости российского диктатора владимира путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы МИД.

По словам главы профильного министерства, ночью россия совершила одну из крупнейших террористических атак на Киев и Киевскую область. Для удара враг применил около 600 дронов, десятки баллистических, аэробаллистических и крылатых ракет, а также не снаряженную БРДМ.

Под ударом также находились Черкасская, Харьковская, Кировоградская, Одесская, Полтавская, Сумская и Житомирская области.

На данный момент известно как минимум о двух погибших гражданских и десятках раненых. В МИД отмечают, что количество пострадавших может возрасти. В результате атаки повреждено много жилых домов.

Что Андрей Сибига сказал о путине

путин хотел показать "силу", но лишь подтвердил свою слабость. Не способный достичь никаких результатов на поле боя, путин прибегает к террору против гражданских - заявил Сибига.

По словам министра, этот удар, вероятно, должен был продемонстрировать "силу" для внутренней российской аудитории, однако вместо этого лишь показал слабость путина.

Даже россияне видят, что он проигрывает. Его "специальная операция" не дает никаких результатов. Потери огромны, но нет ни одной достигнутой цели — подчеркнул глава МИД.

Сибига также отметил, что в россии больше нет безопасных мест, так как Украина усиливает свои дальнобойные возможности.

К чему глава МИД Украины призвал союзников

Министр иностранных дел призвал партнеров Украины не ослаблять, а усиливать поддержку Украины и давление на российский режим.

По его словам, Украине нужны дополнительные оборонные возможности, в частности системы противовоздушной обороны, увеличение инвестиций в украинскую оборонную промышленность, а также более жесткие санкционные и политические решения в отношении россии.

Среди таких шагов Сибига назвал запрет въезда для российских комбатантов, полное использование замороженных российских активов, а также сильные политические решения относительно вступления Украины в ЕС.

Мир имеет рычаги влияния. Их нужно использовать правильно — чтобы показать москве, что такие удары не принесут никаких результатов, и заставить россию прекратить эту войну — подчеркнул Сибига.

Напомним

Количество пострадавших в Киеве возросло до 56 человек, два человека погибли. Тридцать раненых находятся в больницах, среди них есть дети.