МИД Украины отверг обвинения в якобы разработке биологического оружия
Киев • УНН
Украина опровергла фейки о разработке биооружия и подтвердила соблюдение международных норм. Сотрудничество с США касается только сферы здравоохранения.
Украина в очередной раз опровергла обвинения в якобы существовании программ по разработке биологического оружия и подчеркнула полное выполнение международных обязательств в сфере биологической безопасности. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.
Детали
В ведомстве отметили, что сотрудничество Украины и Соединенных Штатов в сфере биологической безопасности на протяжении многих лет касалось исключительно развития системы общественного здоровья, эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики, биозащиты и биобезопасности.
Украинская сторона никогда не осуществляла деятельности, связанной с разработкой, производством или накоплением биологического оружия
В министерстве подчеркнули, что лаборатории, участвовавшие в международных программах технической помощи, работали как диагностические, научные или референс-лаборатории в сфере здравоохранения и ветеринарной медицины и не имели никакого отношения к военным программам.
Также в МИД напомнили, что россия годами распространяет утверждения о так называемых "биолабораториях" в Украине. В 2022 году по требованию рф государства-участники Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия провели официальные консультации, в ходе которых были предоставлены все необходимые данные по соответствующим программам сотрудничества.
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По результатам рассмотрения никаких доказательств существования программ по созданию биологического оружия в Украине обнаружено не было. Этот вопрос также рассматривался на заседаниях Совета Безопасности ООН, где российская сторона не смогла предоставить подтверждений своих обвинений.
В декабре 2023 года Украина повторно подтвердила свою позицию во время встречи государств-участников Конвенции, подчеркнув, что международное сотрудничество в сфере общественного здоровья полностью соответствует нормам международного права.
В МИД заявили, что Украина остается приверженной принципам прозрачности, международного сотрудничества и укрепления глобальной системы биологической безопасности, и призвали ориентироваться на проверенные факты, а не на российскую пропаганду.
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