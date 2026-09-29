Судно с Mercedes Sprinter застряло в порту из-за низкого уровня воды в Рейне
Киев • УНН
Грузовое судно с фургонами Mercedes Sprinter село на мель в порту. Часть автомобилей могут разгрузить, чтобы уменьшить осадку.
Грузовое судно, перевозившее фургоны Mercedes Sprinter с завода в Дюссельдорфе в Роттердам, застряло в портовом бассейне из-за низкого уровня воды в Рейне, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
По данным полиции, судно длиной 135 метров и шириной 12 метров село на мель после неудачного маневра и с 28 сентября не может выйти из порта. Буксировка пока невозможна, поскольку это может привести к повреждению судна.
Как сообщили в администрации порта, капитан, вероятно, неправильно оценил вес груза. Оператор перевозки Mosolf пытается освободить судно с помощью собственных подруливающих устройств. Если это удастся, часть фургонов разгрузят, чтобы уменьшить осадку, после чего будет предпринята новая попытка выйти в Рейн.
Водный кризис на Днестре углубляется: Украина больше не может обеспечить минимальный сброс воды29.09.26, 20:41 • 11258 просмотров
Засуха и отсутствие осадков привели к рекордно низкому уровню воды в Рейне. Из-за этого многие грузовые суда вынуждены сокращать загрузку или вовсе прекращать рейсы, что приводит к росту расходов. В Mercedes заявили, что поставки автомобилей с завода в Дюссельдорфе пока не нарушены благодаря альтернативным перевозкам по железной дороге и автомобильным транспортом.