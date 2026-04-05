Связанная с Ираном группировка "Ашаб аль-Ямин" взяла на себя ответственность за теракты в Европе - FT

Группа "Ашаб аль-Ямин", использующая связанные с Ираном телеграм-каналы, взяла на себя ответственность за серию атак в Европе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Один из подобных инцидентов произошел в марте на севере Лондона: его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Трое мужчин, неся канистру, подошли к общественным каретам скорой помощи, а затем скрылись, когда автомобили, принадлежавшие еврейской медицинской службе "Хацола", начали гореть.

По данным исследователей, до 9 марта группировка "Ашаб аль-Ямин" (также известная под более длинным названием "Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламия" или "Хаи") не была представлена в интернете.

С тех пор эту группу связывают с поджогами и взрывами в Бельгии, Нидерландах и Франции, а также со взрывом в Лондоне, которые произошли на фоне войны США и Израиля против Ирана. Эти нападения породили опасения, что за новой кампанией атак в стиле российской "гибридной войны" по всей Европе может стоять Иран, говорится в публикации.

Троим мужчинам, арестованным в Великобритании - двум гражданам Великобритании в возрасте 19 и 20 лет и 17-летнему гражданину Великобритании и Пакистана - в пятницу были предъявлены обвинения в поджоге, и они должны предстать перед судом в субботу. В то же время ни прокуроры, ни полиция не упоминали "Ашаб аль-Ямин" при объявлении обвинений.

Однако Великобритания не единственная страна, где произошли подобные атаки. В Нидерландах 13 марта было совершено нападение на синагогу в Роттердаме, а 14 марта - на еврейскую школу в Амстердаме. 20 марта была сорвана попытка нападения на синагогу в Хемстеде. Кроме того, в Париже один из арестованных подростков рассказал, что его завербовали с целью подложить бомбу "неверной девушке" и снять это на видео в обмен на вознаграждение от 500 до 1000 евро.

В ночь на субботу 28 марта полиция Франции предотвратила вероятный взрыв возле здания американского банка Bank of America в Париже. Подозреваемого задержали в момент, когда он, по данным следствия, готовился привести в действие самодельное взрывное устройство.

Впоследствии французская полиция арестовала еще двух человек в связи с вероятной попыткой установить самодельное взрывное устройство возле парижского главного офиса Bank of America.