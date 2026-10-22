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В странах Европы и мира массово отключают государственные сайты из-за угрозы масштабных кибератак

Киев • УНН

 • 2268 просмотра

Государственные сайты временно отключают из-за двух критических уязвимостей PHP. Они могут позволить удалённо запускать вредоносный код без авторизации.

В странах Европы и мира массово отключают государственные сайты из-за угрозы масштабных кибератак

Государственные учреждения в ряде стран Европы, а также в Великобритании, Австралии и Японии начали временно отключать свои сайты после обнаружения 2 критических уязвимостей в языке программирования PHP. Они могут позволить хакерам получить несанкционированный доступ к серверам. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Подробности

В Нидерландах из соображений безопасности отключили сайты Национального центра кибербезопасности, порта Роттердам, государственного портала Overheid.nl, футбольного союза, 5 крупнейших политических партий и ряда больниц.

В Финляндии государственный ИТ-провайдер Valtori приостановил работу публичных онлайн-сервисов государственных органов. Аналогичные меры приняли Министерство внутренних дел Франции, МИД Бельгии и датская муниципальная ИТ-компания Kombit.

Эксперты предупредили о критической угрозе для миллионов сайтов

Разработчики PHP сообщили о подготовке обновлений для устранения 2 опасных уязвимостей. Каждая из них получила оценку 9,2 балла по шкале CVSS, что свидетельствует о критическом уровне угрозы.

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По данным CERT-EU, эти уязвимости могут позволить злоумышленникам дистанционно запускать вредоносный код на серверах без авторизации.

PHP широко используют популярные платформы WordPress, Drupal, Joomla и Magento, поэтому потенциальная угроза касается большого количества веб-ресурсов в мире.

Специалисты рекомендуют администраторам сайтов срочно установить обновления после их выпуска. Если это невозможно, европейские органы кибербезопасности советуют временно отключить уязвимые ресурсы, чтобы предотвратить возможные атаки.

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Степан Гафтко

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