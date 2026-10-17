Хакеры атаковали сотни супермаркетов в Европе: холодильники нагрелись до 50 градусов

В Европе произошла серия кибератак на супермаркеты и объекты инфраструктуры. Во Франции хакеры взломали системы охлаждения сотен магазинов, повысив температуру в холодильниках до 50 градусов. Из-за этого испортились большие объёмы продуктов, а убытки отдельных супермаркетов достигают сотен тысяч евро. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

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По словам представителей магазинов, часть холодильного оборудования до сих пор не удалось восстановить. Кроме того, массовое пополнение запасов может привести к дефициту отдельных товаров в ближайшие недели.

Мы потеряли всё в отделе свежих продуктов. Нам удалось спасти лишь кое-что в отделе замороженных продуктов – рассказал руководитель одного из супермаркетов Джереми Безьо.

Под ударом оказались и другие объекты

В Нидерландах кибератака нарушила работу складов и поставки крупной торговой сети Albert Heijn. В некоторых магазинах опустели полки. Также хакеры атаковали подрядчика строительства туннеля между Данией и Германией, из-за чего работы временно приостановились.

Эксперты предупреждают, что подключение промышленного оборудования к интернету создаёт новые возможности для атак. Дополнительную угрозу представляет искусственный интеллект, который упрощает поиск уязвимостей даже для неопытных злоумышленников.

С появлением искусственного интеллекта выросло количество случаев прямого взлома, когда навыки хакерства даже не нужны – отметил исследователь Роскилльского университета Расмус Дальберг.

Специалисты предполагают, что за атаками могут стоять киберпреступники, хактивисты или люди, знакомые с внутренними системами предприятий. В то же время подтверждённых данных об организаторах этих нападений пока нет.

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