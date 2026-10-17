Хакери атакували сотні супермаркетів у Європі: холодильники нагрілися до 50 градусів
Київ • УНН
Кібератаки у Франції нагріли холодильники супермаркетів до 50 градусів і зіпсували продукти. У Нідерландах постраждали склади та постачання.
У Європі сталася серія кібератак на супермаркети та об'єкти інфраструктури. У Франції хакери зламали системи охолодження сотень магазинів, підвищивши температуру холодильників до 50 градусів. Через це зіпсувалися великі обсяги продуктів, а збитки окремих супермаркетів сягають сотень тисяч євро. Про це повідомляє LRT, пише УНН.
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За словами представників магазинів, частину холодильного обладнання досі не вдалося відновити. Крім того, масове поповнення запасів може спричинити дефіцит окремих товарів найближчими тижнями.
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Під ударом опинилися й інші об'єкти
У Нідерландах кібератака порушила роботу складів і постачання великої торговельної мережі Albert Heijn. У деяких магазинах спорожніли полиці. Також хакери атакували підрядника будівництва тунелю між Данією та Німеччиною, через що роботи тимчасово зупинилися.
Експерти попереджають, що підключення промислового обладнання до інтернету створює нові можливості для атак. Додаткову загрозу становить штучний інтелект, який спрощує пошук вразливостей навіть для недосвідчених зловмисників.
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Фахівці припускають, що за атаками можуть стояти кіберзлочинці, хактивісти або люди, знайомі з внутрішніми системами підприємств. Водночас підтверджених даних про організаторів цих нападів наразі немає.
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