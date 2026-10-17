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Хакери атакували сотні супермаркетів у Європі: холодильники нагрілися до 50 градусів

Київ • УНН

 • 250 перегляди

Кібератаки у Франції нагріли холодильники супермаркетів до 50 градусів і зіпсували продукти. У Нідерландах постраждали склади та постачання.

Хакери атакували сотні супермаркетів у Європі: холодильники нагрілися до 50 градусів

У Європі сталася серія кібератак на супермаркети та об'єкти інфраструктури. У Франції хакери зламали системи охолодження сотень магазинів, підвищивши температуру холодильників до 50 градусів. Через це зіпсувалися великі обсяги продуктів, а збитки окремих супермаркетів сягають сотень тисяч євро. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

За словами представників магазинів, частину холодильного обладнання досі не вдалося відновити. Крім того, масове поповнення запасів може спричинити дефіцит окремих товарів найближчими тижнями.

Ми втратили все у відділі свіжих продуктів. Нам вдалося врятувати лише дещо у відділі заморожених продуктів

– розповів керівник одного із супермаркетів Джеремі Безьо.

Під ударом опинилися й інші об'єкти

У Нідерландах кібератака порушила роботу складів і постачання великої торговельної мережі Albert Heijn. У деяких магазинах спорожніли полиці. Також хакери атакували підрядника будівництва тунелю між Данією та Німеччиною, через що роботи тимчасово зупинилися.

Експерти попереджають, що підключення промислового обладнання до інтернету створює нові можливості для атак. Додаткову загрозу становить штучний інтелект, який спрощує пошук вразливостей навіть для недосвідчених зловмисників.

З появою штучного інтелекту зросла кількість випадків прямого хакінгу, коли навички хакерства навіть не потрібні

– зазначив дослідник Роскілльського університету Расмус Дальберг.

Фахівці припускають, що за атаками можуть стояти кіберзлочинці, хактивісти або люди, знайомі з внутрішніми системами підприємств. Водночас підтверджених даних про організаторів цих нападів наразі немає.

У ШІ-агенті Muse від Meta перед запуском виявили вразливість і в поспіху усували - ЗМІ06.10.26, 12:28 • 4750 переглядiв

Степан Гафтко

СвітТехнологіїУНН Lite
Кібератака
ШІ (штучний інтелект)
Данія
Франція
Європа
Німеччина
Нідерланди