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У країнах Європи та світу масово відключають державні сайти через загрозу масштабних кібератак

Київ • УНН

 • 338 перегляди

Державні сайти тимчасово відключають через дві критичні вразливості PHP. Вони можуть дозволити віддалений запуск шкідливого коду без авторизації.

У країнах Європи та світу масово відключають державні сайти через загрозу масштабних кібератак

Державні установи в низці країн Європи, а також у Великій Британії, Австралії та Японії почали тимчасово відключати свої сайти через виявлення 2 критичних вразливостей у мові програмування PHP. Вони можуть дозволити хакерам отримати несанкціонований доступ до серверів. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

У Нідерландах із міркувань безпеки відключили сайти Національного центру кібербезпеки, порту Роттердам, державного порталу Overheid.nl, футбольного союзу, 5 найбільших політичних партій та низки лікарень.

У Фінляндії державний ІТ-провайдер Valtori призупинив роботу публічних онлайн-сервісів держорганів. Аналогічних заходів вжили Міністерство внутрішніх справ Франції, МЗС Бельгії та данська муніципальна ІТ-компанія Kombit.

Експерти попередили про критичну загрозу для мільйонів сайтів

Розробники PHP повідомили про підготовку оновлень для усунення 2 небезпечних вразливостей. Кожна з них отримала оцінку 9,2 бала за шкалою CVSS, що свідчить про критичний рівень загрози.

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За даними CERT-EU, ці вразливості можуть дозволити зловмисникам дистанційно запускати шкідливий код на серверах без авторизації.

PHP широко використовують популярні платформи WordPress, Drupal, Joomla та Magento, тому потенційна загроза стосується великої кількості вебресурсів у світі.

Фахівці рекомендують адміністраторам сайтів терміново встановити оновлення після їхнього виходу. Якщо це неможливо, європейські органи кібербезпеки радять тимчасово відключити вразливі ресурси, щоб запобігти можливим атакам.

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Степан Гафтко

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