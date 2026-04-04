Ночной взрыв произошел возле израильского центра в Нидерландах
Киев • УНН
Полиция расследует взрыв в Нейкерке возле центра организации «Христиане за Израиль». Пострадавших нет, нападение связывают с волной антисемитизма в стране.
Нидерландская полиция расследует ночной взрыв, который, по словам произраильской организации, был направлен против ее центра в Нидерландах, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Полиция заявила, что взрыв, произошедший в Нейкерке недалеко от Амстердама, нанес лишь незначительный ущерб. Никто не пострадал и никаких арестов не было произведено, сообщила полиция в X. Группа "Христиане за Израиль" заявила, что взрыв был направлен против ее израильского центра в Нейкерке.
"Это нападение является частью тревожной тенденции предыдущих нападений на еврейские и произраильские цели в Нидерландах и Бельгии", – сообщила группа на своем веб-сайте.
Неясно, связано ли ночное нападение с войной в Иране, но Министерство иностранных дел Израиля в прошлом месяце заявило, что в Нидерландах "бушует эпидемия антисемитизма" после взрыва в еврейской школе в Амстердаме на фоне эскалации регионального насилия на Ближнем Востоке.
По данным властей Амстердама, тогда были усилены меры безопасности в столице после аналогичных инцидентов в нидерландском городе Роттердам и Льеже в соседней Бельгии.
