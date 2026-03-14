Все права защищены. © 2007 — 2026

Взрыв произошел возле еврейской школы в Амстердаме после нападения на синагогу в Роттердаме

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Возле стены школы Cheider сработало самодельное устройство. Власти Нидерландов назвали инцидент целенаправленной атакой на еврейскую общину.

Взрыв произошел возле еврейской школы в Амстердаме после нападения на синагогу в Роттердаме

В Нидерландах в субботу власти сообщили о взрыве самодельного взрывного устройства, которое сработало ночью у внешней стены еврейской школы в Амстердаме. Это последний инцидент в серии атак на еврейские учреждения после поджога синагоги в Роттердаме днем ранее, сообщает NL Times, пишет УНН.

Детали

Взрыв произошел в ночь с пятницы на субботу в школе Cheider, ортодоксальной еврейской школе, предоставляющей начальное и среднее образование, в районе Буйтенвельдерт в столице страны, сообщает AT5.

Власти заявили, что взрыв затронул внешнюю стену здания школы. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как подозреваемый устанавливает и приводит в действие взрывное устройство. Неподтвержденное видео, которое распространяется в социальных сетях, также, похоже, показывает взрыв, после которого человек уезжает на скутере, пишет издание.

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен назвал это «ужасным». «Я понимаю гнев и страх, и я немедленно поговорю с еврейской общиной. Они всегда должны чувствовать себя в безопасности в нашей стране», — написал он в X.

Мэр Амстердама Фемке Халсема осудила инцидент и назвала его преднамеренной атакой на еврейскую общину.

Амстердамский «треугольник» — мэр, полиция и прокуратура — также заявили, что «считают взрыв целенаправленной атакой на еврейскую общину и относятся к этому вопросу с предельной серьезностью». Власти заявили, что тесно сотрудничают со службами национальной безопасности и находятся в контакте с представителями еврейской общины. Принимаются дополнительные меры безопасности.

Еврейские школы и учреждения в городе давно имеют постоянную охрану. В начале этой недели меры безопасности были усилены после атак в Бельгии и Нидерландах, включая синагогу в Льеже и поджог синагоги в Роттердаме в ночь с четверга на пятницу.

В интернете распространяются изображения, на которых на видео из Амстердама и на кадрах пожара в Роттердаме изображен тот же логотип. Центр информации и документации по Израилю заявил, что этот символ принадлежит исламскому движению «Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyyah», которое ранее на этой неделе взяло на себя ответственность за нападение на синагогу в Льеже. Власти Амстердама не подтвердили никакой связи между этими инцидентами.

Официальные лица заявили, что усиленное наблюдение в Амстердаме помогло полиции быстро отреагировать и получить видеозаписи установки и подрыва взрывчатки.

Министр юстиции страны Дэвид ван Вил упомянул два инцидента в своем сообщении в X, написав: «Две ночи подряд трусливое нападение с применением взрывчатки на еврейское здание. Сначала в Роттердаме, теперь в Амстердаме». Он добавил, что больших разрушений в Амстердаме удалось избежать благодаря «принятым мерам и бдительности».

После поджога в Роттердаме полиция в пятницу арестовала четырех подозреваемых: двух 19-летних мужчин, 18-летнего мужчину и 17-летнего подростка. Их задержали в машине возле другой синагоги. Полиция заявила, что пока неясно, планировали ли они еще одно нападение.

Премьер-министр Роб Йеттен назвал инцидент в Роттердаме «глубоко тревожным», заявив, что он вызвал значительный страх в еврейской общине. Он добавил, что антисемитизму нет места в Нидерландах и что запугивание или насилие в отношении религиозных меньшинств недопустимо.

Юлия Шрамко

